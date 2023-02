Psicóloga de Brasília integrará missão de apoio às tribos Yanomami

Andrea Chaves faz parte de uma equipe que visa auxiliar servidores no processo de resgate da saúde dos povos indígenas no Amazonas

Uma das maiores especialistas em psicologia no Brasil foi convidada para integrar a missão que objetiva o resgate da saúde dos povos Yanomami. A psicóloga Andrea Chaves faz parte do grupo da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS), programa de cooperação, criado em novembro de 2011, voltado à execução de medidas de prevenção, assistência e repressão a situações epidemiológicas, de desastres ou de desassistência à população, quando forem esgotadas as capacidades de resposta do estado ou do município.

Os trabalhos são coordenados pelo diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência do SUS, Nilton Pereira Júnior. Diante da situação de catástrofe com os grupos indígenas Yanomami, uma ação de envio de várias equipes de saúde foi necessária para atuar na localidade. Com isso, existe uma força-tarefa de profissionais da área, entre médicos e enfermeiros, para dar suporte a essa iniciativa.

Chaves, autora do projeto “Cuidando de Quem Cuida – A saúde mental dos servidores de urgências e emergências”, será a primeira psicóloga a integrar a equipe, com o objetivo de prestar auxílio aos servidores que estão na jornada, recebendo os integrantes que estão em campo há mais de 20 dias, bem como ajudando no preparo mental da próxima equipe que será enviada ao local.

Veja parte do drama dos Yanomami em imagens da AFP (Agência France Press)