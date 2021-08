Provas da PCDF tem atraso e falta de aplicadores

Os portões foram abertos apenas às 14h e, quando entraram, não haviam aplicadores o suficiente e as provas ainda não haviam chegado

Parte dos candidatos que irão fazer a prova da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) neste domingo (22) e estão no Colégio Marista João Paulo II, na Asa Norte, foram pegos de surpresa pelo atraso na liberação da entrada, da chegada das provas e pela falta de aplicadores. Além do colégio, outros dois locais na capital tiveram problemas semelhantes, sendo eles colégio Sigma, na Asa Sul, e o CEF 06, no Lago Sul.

Segundo uma concurseira, os portões os candidatos só foram abertos às 14h30 e, quando entraram, não haviam aplicadores o suficiente e as provas ainda não haviam chegado. Em vídeo enviado ao Jornal de Brasília, a candidata pergunta a um aplicador o porquê da demora e ele afirma que não havia gente o suficiente e que eles tiveram que vir de outros locais. Sobre as provas, o homem não soube explicar quando serão entregues.

Outro ponto apontado pela concurseira é que os que conseguiram entrar antes, já que a liberação é separada por letras, sairão mais cedo e com a possibilidade de levar a prova. Segundo a candidata, isso poderia ferir as diretrizes do concurso, já que, enquanto alguns estarão com a prova do lado de fora, outros ainda terão uma hora de prova.

Em nota, o Cebraspe, banca responsável pela prova, explica que os atrasos ocorreram pelo não comparecimento de parte da equipe. Veja a nota completa:

“O Cebraspe informa que ocorreu atraso para o início da aplicação das provas do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), para o cargo de Agente, neste domingo (22), em três escolas: Marista Asa Norte, Sigma Asa Sul e CEF 06 do Lago Sul.

O atraso decorreu do não comparecimento de parte da equipe alocada para apoiar na realização das provas e não prejudicou o evento, já que a aplicação das provas foi iniciada e o tempo de atraso será compensado ao final, preservando-se a isonomia do concurso.

O Centro esclarece, ainda, que a realização de concursos públicos está sujeita a intercorrências e que as equipes reservas existem justamente para suprir eventuais ausências injustificadas de colaboradores, como no caso em comento.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Concurso

Neste domingo, serão realizadas as provas discursivas e objetivas para agentes da polícia. São 600 vagas diretas para 88.891 candidatos com salários de R$ 8.698,78. Ontem, foram realizadas as provas para escrivão. Foram 52.634 candidatos para 300 vagas.