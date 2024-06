Prorrogado prazo de entrega de documentos de inscritos no programa DF Alfabetizado

O prazo de envio dos documentos comprobatórios dos candidatos inscritos no programa DF Alfabetizado foi prorrogado até a próxima segunda-feira (10), pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF). A informação foi publicada nesta quinta-feira (6), no Diário Oficial do DF (DODF), a retificação do Edital nº 20. O processo define novos alfabetizadores e de tradutores-intérpretes de Libras.

Desse modo, os documentos poderão ser enviados para o e-mail [email protected] até o dia 10 de junho. Com a prorrogação do prazo, outras etapas foram afetadas. Confira os novos prazos:

1ª etapa

→ Inscrições de 29 de maio até as 18 horas do dia 5 de junho

→ Período para envio dos documentos comprobatórios em formato PDF: de 29 de maio até o dia 10 de junho

2ª etapa

→ Análise documental (comissão de avaliação): de 29 maio a 15 de junho

→ Divulgação dos aprovados nas 1ª e 2ª etapas: 17 de junho

→ Prazo para interposição de recursos: 18 de junho

→ Divulgação do resultado da interposição de recursos: 19 de junho

3ª etapa

→ Busca ativa e formação das turmas: de 29 de maio até o dia 22 de junho

→ Pré-cadastramento das turmas e dos alfabetizandos pelos candidatos a alfabetizadores voluntários: de 20 a 24 de junho

→ Divulgação dos aprovados na 3ª etapa e convocação dos candidatos a alfabetizadores voluntários e a tradutores-intérpretes de Libras para o curso de formação inicial: 27 de junho

→ Interposição de recursos: 27 de junho

→ Divulgação do resultado da interposição de recursos: 28 de junho

4ª etapa

→ Formação inicial dos alfabetizadores voluntários e dos tradutores-intérpretes de Libras: de 1º a 4 de julho

→ Divulgação dos aprovados na 4ª etapa: 4 de julho

→ Interposição de recursos: 5 de julho

→ Divulgação do resultado da interposição de recursos: 8 de julho

→ Resultado final e assinatura do termo de compromisso: 8 de julho

O Programa DF Alfabetizado, iniciado no Distrito Federal em 2012, tornou-se uma ferramenta indispensável para alcançar comunidades em diferentes tempos e espaços. Por meio do DF Alfabetizado, que já teve cinco edições, sendo a última em 2018, foi possível alfabetizar um total de 30 mil pessoas em todo o Distrito Federal.

A iniciativa traz esperança e oportunidade para pessoas jovens, adultas e idosas que ainda se encontram em situação de analfabetismo, representando o compromisso de fortalecer a Educação de Jovens e Adultos (EJA), combater o analfabetismo adulto e promover a inclusão social por meio da educação.

Uma das características do DF Alfabetizado é sua capacidade de chegar a áreas remotas e desfavorecidas, onde a educação formal pode ser escassa. Além disso, o programa não apenas visa à alfabetização, mas também incentiva a continuidade dos estudos, abrindo portas para a conclusão do ensino fundamental e médio, por meio da inserção desses alfabetizandos na EJA.

Veja aqui o Manual do Programa DF Alfabetizado.

Alcance

A expectativa é que esta edição do Programa DF Alfabetizado possibilite a alfabetização de 2.500 pessoas, a partir de 15 anos, por meio de abertura de 100 turmas de alfabetização. Essas turmas serão distribuídas em todas as regiões administrativas e acompanhadas pelas 14 coordenações regionais de ensino, garantindo que a iniciativa alcance diferentes comunidades em todo o DF, especialmente em locais onde a escola ainda não chega.

As turmas poderão ser abertas nos turnos matutino, vespertino e noturno, a depender da necessidade da comunidade a ser atendida, e funcionarão por seis meses, entre os meses de julho e dezembro deste ano.

*Com informações da Agência Brasília