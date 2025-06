Pronto-socorro cirúrgico do HRG é reformado

O pronto-socorro cirúrgico do Hospital Regional do Gama (HRG) foi reformado e agora oferece uma estrutura mais moderna, acessível e acolhedora para pacientes e profissionais de saúde. As melhorias, que representam um investimento de R$ 100 mil, devem beneficiar as mais de 700 pessoas atendidas diariamente no local.

As mudanças já podem ser percebidas logo na entrada da unidade: escadas, rampas e iluminação foram renovadas, aumentando a segurança e a acessibilidade para quem chega ao hospital. Internamente, o espaço recebeu novo piso, pintura de paredes e teto, além da instalação de pontos de oxigenação e de climatização com aparelhos de ar condicionado.

Novo fluxo de atendimento garante mais agilidade e segurança

A reforma também permitiu a reorganização dos ambientes, com a criação de espaços individualizados que otimizam o fluxo de atendimento. Entre as novidades está a sala de pequenos procedimentos, voltada para casos menos graves.

“Temos agora uma sala onde fazemos suturas, drenagens de abscessos e outros procedimentos simples, separados dos pacientes em estado mais grave e daqueles que precisam apenas de medicação. Há todo um fluxo de trabalho novo”, explica o superintendente da Região Sul de Saúde, Willy Filho.

Com essa nova estrutura, os pacientes são atendidos de forma mais ágil e segura. “Conseguimos selecionar os pacientes de classificação verde e amarela para a sala de pequenos procedimentos, enquanto os alaranjados e vermelhos seguem para a sala de urgência no nosso box”, detalha o supervisor de Enfermagem do pronto-socorro, Higor Alencar.

A expectativa da equipe é que as mudanças contribuam para melhorar a qualidade do atendimento e o ambiente de trabalho, promovendo mais eficiência e conforto no serviço de urgência e emergência cirúrgica prestado pelo HRG.

Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)