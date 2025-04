Projeto Viver 60+ leva mais de 100 idosos a passeio no Zoológico de Brasília

Mais de 100 pessoas idosas do Gama e de Santa Maria participaram da segunda edição do ano do Zoo Experiência, um passeio especial ao Zoológico de Brasília que une lazer, socialização e educação ambiental, n manhã desta quinta-feira (24). O dia foi repleto de sorrisos e descobertas dentro da iniciativa do projeto Viver 60+, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF).

A aposentada Maria da Conceição Boaventura, 76 anos, descreveu o momento como uma bênção. Viúva há 19 anos e com os filhos já casados, ela mora sozinha, mas encontrou no projeto uma nova família. “Esse grupo me acolheu. Eu participo de quase todas as atividades e faço questão de vir ao passeio. Isso faz muita diferença para minha saúde física, e principalmente para a mental”, contou, emocionada.

Desde fevereiro de 2024, o projeto Viver 60+ já beneficiou mais de 700 pessoas idosas, promovendo ações que estimulam a autonomia, o bem-estar e a inclusão social. A proposta vai além do lazer, com foco na qualidade de vida por meio de atividades culturais, informativas e físicas.

Reencontros com a natureza e com a alegria

Aos 90 anos, Francisca Mendes da Fonseca, moradora do Gama, reviveu um sentimento especial ao visitar o zoológico. “Sempre gostei dos animais, principalmente dos macaquinnhos. Antes eu trazia meus filhos e netos, mas agora dependo muito deles para vir. Com o projeto, tive essa chance maravilhosa de voltar”, declarou.

Durante o passeio, os participantes tiveram a chance de conhecer animais como cobras, tartarugas e lagartos, além de aprender sobre a história do elefante Chocolate, resgatado de um circo. O roteiro é adaptado para atender de forma acolhedora e segura o público 60+.

“Mais do que uma atividade de lazer, o Viver 60+ cria oportunidades valiosas de socialização. Esses encontros são fundamentais para a saúde física e emocional, resgatando a autoestima e fortalecendo o bem-estar. A autonomia nessa fase da vida é essencial, e proporcionar esses momentos de convivência é investir em saúde mental e qualidade de vida”, afirmou a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Parceria que transforma

O passeio é fruto de uma parceria entre a Sejus-DF e a Fundação Jardim Zoológico de Brasília. O diretor-presidente da instituição, Wallison Couto de Oliveira, celebrou o sucesso da ação: “Este trabalho conjunto é muito importante. A gente traz para o Zoológico pessoas com mais de 60 anos, que são especiais para nós. A equipe está preparada para recebê-los, com um roteiro específico e atendimento qualificado”.

*Com informações da Agência Brasília