Projeto social realiza brechó beneficente para ajudar comunidade da Estrutural

O intuito do Projeto Menos de Mim é realizar uma ceia de Natal para moradores da cidade, com todo o valor arrecadado na venda de roupas, sapatos, entre outros artigos

Estender as mãos ao próximo, este é o principal objetivo do Projeto Menos de Mim, que realiza no próximo 9 de outubro o Brechó Beneficente. Esta será a terceira edição da ação social. O objetivo principal é reverter todo o valor da venda de roupas, sapatos, entre outros utensílios na realização de uma ceia de Natal para moradores da Estrutural. O evento será no Vila Tarêgo, no Park Way, das 10h às 17h.

As duas primeiras edições do brechó ocorreram em 2019 e ajudaram a matar a fome de milhares de brasilienses que vivem em estado de vulnerabilidade. No ano passado, devido a pandemia da covid-19, o projeto precisou pausar a ação para evitar casos de contaminação, no entanto, outros trabalhos foram realizados para ajudar famílias que precisavam. Este ano, respeitando todos os protocolos sanitários, o Menos de Mim retoma o Brechó Beneficente para prestar assistência e fazer o fim de ano de muitas pessoas feliz.

O Projeto Menos de Mim foi fundado em 2014 pelos empresários Felipe Bassul e Manu Bassul. Desde então, o casal tem realizado diversas ações para atender pessoas que precisam de ajuda e assistência pelo Distrito Federal. Junto a um time com aproximadamente 100 voluntários, eles se dedicam ao próximo, independentemente do dia e da hora.

“A ideia do Brechó Beneficente surgiu no meu coração, em 2019, para comemorar o meu aniversário. Queremos fazer uma ceia linda. Inclusive, estamos precisando muito de doação. Lembrando que, doando, as pessoas estarão ajudando famílias inteiras, seja com cesta básica, ou alimentação da ceia. Muitas dessas pessoas nunca tiveram uma ceia de Natal”, disse Manu Bassul.









O grupo está recebendo doações de roupas masculinas, femininas, infantis, acessórios e sapatos. “O Brechó Beneficente é uma forma que temos de incentivar a economia sustentável, de trazer as pessoas para a realidade do voluntariado e para que elas encontrem uma forma dinâmica, inteligente e divertida de ajudar”, afirma Felipe.

“Muitas pessoas têm várias roupas que, muitas vezes, estão ocupando espaço no armário e não usam mais. Será um dia para comprar roupas novas, em ótimo estado, e ter um dia diferente em um lugar legal e ainda poder ajudar pessoas”, completou o empresário.

Os interessados em doar para o Brechó Beneficente podem entrar em contato com os voluntários pelo perfil no Instagram: @brechobeneficente.bsb. Os voluntários buscam em todo o DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

Brechó Beneficente Brasília

Quando: 9 de outubro de 2021

Onde: Vila Tarêgo – Park Way

Horário: 10h às 17h

Mais informações: 99883-5626 (Felipe Bassul)