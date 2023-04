Projeto social oferece aulas gratuitas de zumba e ginástica para mulheres em São Sebastião

Inscrições vão até o dia 12 de abril

Voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade social em São Sebastião, o Projeto Dandara está oferecendo 30 vagas para aulas de zumba e 30 para ginástica. A oficina ocorre no núcleo rural Zumbi dos Palmares, no Morro da Cruz.

As aulas de zumba são realizadas toda segunda e quarta-feira, das 7h30 às 8h30, e também das 19h às 20h. As aulas começam no dia 24 de abril e terminam no dia 24 de agosto. Já as aulas de ginástica ocorrem toda terça e quinta, das 7h30 às 8h30 e das 19h às 20h, com turmas se iniciando no dia 25 deste mês.

Para participar, basta ter mais de 18 anos. As inscrições estão disponíveis neste link até o dia 12 de abril.

Toda a equipe do projeto é composta apenas por mulheres. Uma vez por mês, elas realizam ainda uma roda de conversa aberta ao público com uma nutricionista e uma psicóloga para atender a comunidade local. “Essa é uma oportunidade para cuidar das mulheres da nossa região, que é bastante carente. É um serviço para resgatar e promover o auto cuidado, auto estima, saúde física e mental de todas as participantes”, explica a organizadora Patty Oliveira.

A organização é do Instituto de Arte, Cultura, Esporte e Lazer e tem apoio do Instituto Movimenta São Sebastião, Espaço Sideral e Instituto Dandara.

Outras informações através do e-mail: [email protected] ou do telefone (61) 98109-0551.