Projeto Restaurando Sorrisos leva saúde bucal para mulheres em situação de vulnerabilidade de Sobradinho II

O projeto Saúde Mais Perto do Cidadão, voltado a mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência doméstica, é desenvolvido pelo Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Saúde (SES-DF), em parceria com o Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano (IBSaúde).

O investimento é de R$ 8 milhões, com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Rafael Prudente.

“Muitas dessas mulheres passaram por experiências extremamente delicadas e encontram-se em situação de vulnerabilidade”, salienta o vice-presidente do IBSaúde, Vinícius Medeiros. “Com essa iniciativa, buscamos contribuir para o resgate da dignidade, da autoestima e do bem-estar emocional, elementos fundamentais para a plena reintegração social e qualidade de vida.”

Os serviços estão em Sobradinho II desde o dia 16 deste mês e seguem até 13 de agosto. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no estacionamento da administração regional da cidade. A unidade móvel, que já passou pelo Itapoã e Paranoá, beneficiando mais de 1,7 mil mulheres e registrando 13 mil procedimentos, também vai contemplar Planaltina.

Para participar, as interessadas devem se inscrever presencialmente, sempre às segundas-feiras, até 3 de agosto, das 9h às 16h. É necessário residir no Distrito Federal, estar registrada no CadÚnico e apresentar o documento de identidade, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). As consultas são confirmadas por ligação ou mensagem via WhatsApp.

Autoestima renovada

Em Sobradinho II, a expectativa é alcançar mil mulheres com consultas e exames. A vendedora Valdenice de Assis, 36, já garantiu uma vaga. Após a inscrição, ela passou por avaliação da dentista e recebeu uma limpeza com flúor – essencial para a saúde da gengiva e a estética dos dentes. “Acho que vou precisar de obturação e prótese, e outras coisas também”, comenta. “Eu tinha dificuldade em achar atendimento, porque dependendo do tratamento, fica caro. Esse projeto veio na hora certa”.

A cirurgiã-dentista Marillya Mesquita acentua que o objetivo principal é oferecer bem-estar e qualidade de vida às beneficiadas: “A ideia é que elas saiam melhor do que entraram, com a saúde e a autoestima renovada. Não tem nada pior do que sentir dor e ter um rosto inchado. O GDF tem unido forças para ajudar essas mulheres que tanto precisam”.

A unidade móvel é equipada com quatro consultórios para procedimentos básicos e complexos, como limpezas, restaurações, radiografias, extrações, tratamento de canal e colocação de próteses dentárias. A equipe multiprofissional é composta por cirurgiões-dentistas, técnicos em saúde bucal, auxiliares e assistentes sociais.

“É importante lembrar que os atendimentos especializados são limitados, ou seja, não conseguimos fazer todos aqui, tanto por estarmos em uma carreta como pelo tempo disponível”, reforça Marillya. Ela explica que, tão logo é feito o cadastro, os dados das mulheres são enviados para a regulação da Secretaria de Saúde para dar continuidade ao atendimento.

