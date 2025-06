Morre José Ornellas, que foi governador do DF nos anos 1980, aos 103 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Morreu, neste sábado (28), aos 103 anos, José Ornellas de Souza Filho, que foi governador do Distrito Federal de 1982 a 1985.

Nascido no Rio de Janeiro, Ornellas foi oficial do Exército e chegou a Brasília, no início dos anos 1970, para um trabalho provisório, na Subsecretaria de Educação do Ministério da Educação e Cultura. Em seguida, trabalhou na Telebrás.

Na política, foi escolhido pelo presidente João Figueiredo, o último da ditadura militar, como governador do Distrito Federal. Na década de 1980, o presidente José Sarney exonerou Ornellas, que se filiou ao PL, concorrendo à Câmara Legislativa. Foi eleito deputado distrital, exercendo o mandato de 1991 a 1995.

Durante o seu mandato no Governo do DF, Zé Ornellas, como era conhecido, teve marcas na infraestrutura da capital federal, como a criação da Vila São José, em Brazlândia, e a urbanização de Planaltina.

Em 1993, Ornellas assumiu a Secretaria Indústria, Comércio e Desenvolvimento, no governo de Joaquim Roriz. Concorreu à reeleição em 1994, mas não teve êxito.

Foi casado com Zely Ornellas, com quem teve dois filhos. O atual governador, Ibaneis Rocha (MDB), decretou luto oficial por três dias.