Governador Ibaneis Rocha decreta luto oficial de três dias pelo falecimento do ex-governador José Ornellas de Souza Filho

Em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF) neste sábado (28), o Governo do Distrito Federal (GDF) decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do ex-governador José Ornellas de Souza Filho.

”Expressamos nosso pesar pelo falecimento do ex-governador Zé Ornellas, responsável por grandes feitos na capital, tanto em Brazlândia, como em Ceilândia e Planaltina. Ele deixou serviços importantes de infraestrutura, essenciais para o desenvolvimento da nossa cidade. Fica nosso agradecimento pelo trabalho do ex-governador e uma mensagem de paz aos familiares e amigos”, disse o governador Ibaneis Rocha.

José Ornellas de Souza Filho, conhecido como Zé Ornellas, faleceu neste sábado. O militar de carreira comandou o DF entre 1982 e 1985, período em que deixou marcas importantes na infraestrutura e urbanização da capital.

Zé Ornellas foi responsável, entre outros feitos, pela criação da Vila São José, em Brazlândia, pela urbanização de Planaltina e a implementação de obras de captação fluvial em Ceilândia, especialmente no Setor O. Além do cargo de governador, também exerceu mandato como deputado distrital.

Com informações da Agência Brasília