Foragido da Justiça é preso pela PMDF na Asa Norte com celular roubado

No final da tarde de sábado (28), por volta das 17h30, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem com mandado de prisão em aberto na região da Asa Norte, em Brasília.

A ação foi realizada pelo Grupo Tático Operacional 37 (GTOP 37), com apoio das equipes Águia 37, GTOP 23, Grifo do PATAMO, além de agentes da Polícia Federal de Barra do Garças (MT) e do 5º Comando Regional da PM do Mato Grosso.

A operação teve início a partir de informações repassadas pelo Serviço de Inteligência da PMDF, que identificou a presença do foragido nas proximidades do Setor Terminal Norte (STN), em frente a um hipermercado.

O suspeito foi localizado e abordado pelas equipes, sem oferecer resistência.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram um celular em posse do indivíduo com registro de roubo ou furto. O caso foi enquadrado como crime de receptação, de acordo com o Código Penal.

O homem foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.