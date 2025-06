Projeto político-pedagógico aprimora atendimento a adolescentes em semiliberdade no Guará

Com o objetivo de aprimorar o atendimento socioeducativo, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (9), a portaria nº 485, que institui o projeto político-pedagógico (PPP) da Gerência de Semiliberdade do Guará (Gersemigua), vinculada à Subsecretaria do Sistema Socioeducativo.

Desde a criação, em 2014, a Gerência de Semiliberdade do Guará presta atendimento exclusivo a adolescentes do sexo feminino que cumprem medida socioeducativa em regime de semiliberdade. Com a instituição do PPP, o funcionamento da unidade passa a contar com diretrizes formalizadas, que estabelecem o fluxo de atendimento, os procedimentos internos, as rotinas específicas e as ações voltadas para o acolhimento e o acompanhamento das jovens.

“A partir da instituição do PPP, formaliza-se um marco para o funcionamento da unidade, definindo claramente o fluxo de atendimento, procedimentos internos, rotinas específicas e ações voltadas para o acolhimento e acompanhamento dessas jovens”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

O PPP abrange desde a entrada das adolescentes na unidade até a reintegração à sociedade. O documento inclui protocolos de segurança, encaminhamentos jurídicos, produção de relatórios e o suporte técnico multidisciplinar necessário ao cumprimento das medidas. A iniciativa busca assegurar que todas as práticas estejam em conformidade com a legislação vigente, além de promover a qualificação contínua dos profissionais que atuam no atendimento socioeducativo.

Acesse o projeto completo.

*Com informações da Sejus-DF