Projeto On-line + Cursos oferece oficina de Teoria e Prática da Fotografia

As aulas são gratuitas e destinadas a jovens e adultos com idade entre 15 e 60 anos. Para participar, a única exigência é possuir um dispositivo conectado à internet

A oficina Teoria e Prática da Fotografia do projeto “On-line + Cursos” tem inscrições abertas. A ação é uma realização do Instituto Cultural Menino de Ceilândia, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. As aulas acontecem entre os dias 21 e 25 de fevereiro.

Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas e as aulas serão oferecidas de forma virtual, das 14h30 às 16h30. Ao se inscrever, os interessados serão automaticamente direcionados a um grupo de whatsapp, por meio do qual receberão as instruções para acessar as videoaulas.

O curso é gratuito e destinado a jovens e adultos com idade entre 15 e 60 anos. As inscrições devem ser realizadas no site onlinemaiscursos.com.br.

O projeto tem como objetivo cooperar para o desenvolvimento do mercado audiovisual e abrir portas para novos profissionais. Ao todo, serão realizadas 8 oficinas, ministradas por arte educadores com experiência na área. Para participar, a única exigência é que o aluno possua um dispositivo conectado à internet.

Confira a programação completa:

21/02 a 25/02 – Teoria e Prática da Fotografia

28/02 a 04/03 – Sonoplastia

07/03 a 11/03 – Operação de Câmeras

14/03 a 18/03 – Montagem e Edição

21/03 a 25/03 – Tópicos em Lìbras: Surdez e Inclusão – Módulo 1

28/03 a 01/04 – Tópicos em Lìbras: Surdez e Inclusão – Módulo 2