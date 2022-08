Projeto oferece cursos de informática no Sol Nascente

Com 300 vagas disponíveis, as inscrições acontecem de forma online e presencial, entre os dias 08 e 21 de agosto

O Instituto Eleva, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, está oferecendo três cursos profissionalizantes gratuitos, de 40 horas cada, para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social no Sol Nascente.

As inscrições do projeto Capacita Digital começam dia 08 e vão até o dia 21 de agosto pelo site do instituto ou de maneira presencial.

São 3 cursos: Informática com Ênfase em Redes Sociais, Fotografia e Negócios Digitais. Cada curso terá 2 turmas por dia; das 8h às 12h; e das 14h às 18h. Ao todo, serão 3 salas cada uma com o seu curso em questão, possibilitando os alunos de participarem de até 2 cursos por dia, de 3 oferecidos. As vagas são limitadas, 50 alunos por turma, ou seja, um total de 300 alunos.

As aulas acontecerão do dia 22 de agosto ao dia 2 de setembro: 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 de agosto; 1 e 2 de setembro. Nelas, os alunos terão a oportunidade de desenvolver e aprender sobre as ferramentas e estratégias formativas, teóricas e práticas capazes de habilitar os participantes a operacionalizar diversas mídias digitais, assim como desenvolver competências e habilidades que motivem e estimulem a criatividade para o desenvolvimento de novos negócios e a geração de renda autônoma. Voltado para o ambiente digital, o computador e a fotografia.

Sobre as inscrições

Ao optar pela inscrição online, os interessados devem comparecer pessoalmente para confirmar sua inscrição, no local do projeto, portando o documento de identificação oficial com foto e um comprovante de residência. A estrutura estará em frente à Administração Regional do Sol Nascente, a partir do dia 15 de agosto. Já para quem optar pela inscrição presencial, ela deve ser feita a partir do mesmo dia em frente à Administração Regional do Sol Nascente.

Conteúdo programático

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Curso de informática para as redes sociais: Conhecendo as redes sociais, seu poder de influência e marketing. Introdução a informática: a área de trabalho do Windows e aplicativos básicos — calculadora, bloco de notas, paint, WordPad. Manipulando pastas e arquivos, operando o painel de controle, componentes básicos, principais tipos de software e padrão Windows de instalação.

Curso de fotografia: Panorama sobre a fotografia no Brasil e no mundo. O equipamento fotográfico, sua operação e seus acessórios, elementos de linguagem fotográfica e a fotografia brasileira.

Curso de negócios digitais: Conceitos e fundamentos. Planejamento estratégico de negócios digitais. Mídias sociais: planejamento, implementação e monitoramento. Marketing digital. Introdução ao design Thinking: aspectos conceituais, atitudinais e históricos. As principais etapas do design thinking: imersão, ideação e prototipação. Canvas: conceito, definição e formatação. MVP: conceito, definição e aplicações.

Serviço:

Capacita Digital no Sol Nascente

Quando: 22 de agosto a 02 de setembro

Inscrições: 8 a 21 de agosto no site ou presencial, a partir de 15 de agosto

Onde: em frente à Administração Regional do Sol Nascente

Mais informações: (61) 9 9312-3569 e @capacitadigitaldf (Instagram)