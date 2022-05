Projeto oferece cursos de economia criativa no DF

Entre as especializações, está a capacitação com ênfase em redes sociais, designer em web e gestão empreendedora criativa

Sabendo que a arte, criatividade e inovação melhoram o aprendizado, diminuem a violência e reduzem as desigualdades, o projeto Qualificultura, idealizado pela Associação Luta pela Vida, em parceria com a Secretaria de Estado e Cultura e Economia Criativa, traz aos jovens e adultos da região administrativa do Itapoã, a oportunidade de se capacitarem em diversas áreas da economia criativa de maneira gratuita. As inscrições já podem ser feitas pelo site e vão até o dia 27 de junho, quando começa o projeto.

Os três cursos que serão oferecidos: informática com ênfase em redes sociais, designer em web e gestão empreendedora criativa e inovação digital, possuem 300 vagas ofertadas ao público, sendo 100 vagas para cada especialização, divididas em dois turnos, que serão ministradas nos períodos matutino (8h às 12h) e vespertino (14h às 18h). Ao finalizar o curso, todos os alunos que tiverem 70% de constância, receberão os certificados de participação que contabilizam o total de 40 horas.

Saiba mais sobre o projeto

Já em sua 4º edição, o Qualificultura já profissionalizou cerca de 550 jovens através da capacitação que serve como um auxílio para adentrar ao mercado de trabalho. O objetivo é efetuar a matrícula de até 300 participantes que busquem incansavelmente ser estimulados através da convivência em grupos, debates, pesquisas, intercâmbio de informações, dentre outros diversos objetos e ações de fomento da cultura e economia local.

A 30 quilômetros do Centro do Plano Piloto, o Itapoã tem se mostrado ser uma cidade ativa culturalmente, com jovens e adultos engajados no hip hop, grafite e graças ao seu exponencial fator de crescimento, foi contemplada com a acessibilidade a cursos tecnológicos e inovadores para engrandecer o conhecimento e profissionalizá-los nessa área promissora.

Serviço

Qualificultura

Quando: a partir de 27 junho

Onde: Administração regional do Itapoã

Endereço: Quadra 378 A/E 04 Conj A – Itapoã, Brasília – DF, 71593-620

Inscrições e informações até o dia 27/06: https://tinyurl.com/yeywkbrm