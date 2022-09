Projeto musical ‘Sonora Brasil’ chega a Brasília

Neste ano o projeto aborda a temática “Culturas Bantu: afro-sonoridades tradicionais e contemporâneas”, e acontece em 6 de outubro

O Sesc-DF vai realizar a edição regional do Projeto Sonora Brasil, com programação gratuita e aberta à comunidade, no dia 6 de outubro, de 18h às 22h, no Sesc Presidente Dutra, localizado no Setor Comercial Sul.

A edição 2022 do projeto traz como tema Culturas Bantu: afro-sonoridades tradicionais e contemporâneas, e destaca a contribuição dos povos de línguas bantu para música brasileira. Este ano o projeto retoma o formato presencial com programações realizadas por grupos locais em cada estado participante.

A programação regional vai contar com apresentações musicais dos grupos Filhos de Dona Maria e Guarda de Catupé Irmãos de Maria, além de outras ações como roda de capoeira, lançamento de livro, exposição de fotos, dança afro e roda de conversa.

O diretor regional do Sesc-DF, Valcides Araújo diz que “a música popular brasileira recebeu influência dos povos da língua bantu, contribuindo para o desenvolvimento da cultura brasileira como um todo. Nesse sentido, projetos como o Sonora Brasil contribuem para a difusão e valorização da música e das tradições de matriz africana”.

Mais sobre os grupos participantes do evento:

​Filhos de Dona Maria (Afrosonoridades Contemporâneas) – Dos tambores e temperos do terreiro de candomblé vem a inspiração dos Filhos de Dona Maria. No seu samba misturam-se a chula, o ijexá, o jongo e a capoeira. É com essa mistura que o grupo evoca a negritude da música popular brasileira.

​G​uarda de Catupé Irmãos de Maria (Afrosonoridades Tradicionais) – Tradição passada de pai para filho, que procura manter viva a expressão cultural e religiosa afro-brasileira da congada e do reinado.

Programação