Projeto leva realidade virtual a estações do Metrô-DF

A partir do dia 21, passageiros poderão ter uma viagem guiada por paisagens e pela voz de grandes pensadores do nosso tempo

Passageiros do Metrô-DF poderão embarcar em uma viagem diferente a partir do dia 21. Já imaginou dar uma pausa em meio à correria cotidiana para viver uma experiência imersiva por paisagens paradisíacas, guiada pela voz de grandes pensadores brasileiros que têm como foco autoconhecimento, filosofia, espiritualidade e bem viver?

Para proporcionar essa experiência, a Gerência de Projetos Especiais do Metrô-DF firmou uma parceria e vai receber o projeto VR ZEN, que usa a realidade virtual para levar o público a uma jornada guiada em busca de aceitação, reflexão sobre a vida e felicidade.

A princípio criado para idosos, o projeto agora ganha escala, abrangendo um número muito maior de pessoas. “A escolha do Metrô-DF foi devido ao contraste com os próprios filmes”, explica um dos idealizadores do VR ZEN, Filipe Gontijo. “No metrô, tem velocidade, gente apressada, correria. Então, é uma pausa de dez minutos para a pessoa se reconectar com seu eu interior por meio da tecnologia – um momento que, temos certeza, pode mudar o dia da pessoa”.

Benefícios para a saúde

A execução das atividades é da Caixote Histórias Imersivas, em coprodução com Ranz Ranzenberger. O projeto foi viabilizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura pela Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal – ambos geridos pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) –, com patrocínio da Neoenergia. A exibição é gratuita e sem fins lucrativos.

“Levar informações e momentos de saúde, seja física, seja mental, é uma forma de agregar benefícios à população do Distrito Federal que usa o nosso sistema”, resume a gerente de Projetos Especiais do Metrô-DF, Letícia Divina.

A experiência estará disponível nas estações Galeria, Shopping, Praça do Relógio, Ceilândia Sul e Samambaia Sul. O usuário poderá escolher entre nove áudios escritos e narrados por grandes pensadores brasileiros e ilustrados com paisagens relaxantes.

Confira, abaixo, a programação.

→ Dia 21: Estação Galeria – 12h30 às 18h30

→ Dias 22 e 23: Estação Galeria – 10h às 16h

→ Dia 24: Estação Galeria – 9h às 15h

→ Dia 27: Estação Shopping – 12h30 às 18h30

→ Dia 28: Estação Shopping – 10h às 16h

→ Dia 29: Estação Shopping – 9h às 15h

→ 4/12: Estação Praça do Relógio – 12h30 às 18h30

→ 5/12: Estação Praça do Relógio – 8h30 às 14h30

→ 6/12: Estação Ceilândia Sul – 16h30 às 18h

→ 7/12: Estação Ceilândia Sul – 10h às 16h

→ 8/12: Estação Samambaia Sul – 9h às 15h.

Com informações da Agência Brasília