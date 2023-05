‘Lovezinho’, da cantora Treyce, é retirado das plataformas de música

O hit que sampleia o sucesso de Nelly Furtado, Say It Right, está enfrentando problemas na justiça diretamente com a cantora

O hit que fez Xurrasco famoso e chegar onde ele chegou acaba de ser removido de todas as plataformas e músicas do país. A gente já sabia que Nelly Furtado tinha descoberto a existência da música, mas só agora José Diamantino, diretor jurídico da Sony Brasil, falou sobre a medida. “Como sentimos que o tempo estava passando sem que houvesse uma conversa séria, as editoras da obra original fizerem o takedown (derrubada) com o auxílio das plataformas”, disse José ao G1. A atitude chegou como uma bomba para os fãs,mas todos já sabiam da possibilidade da música sair do ar. O produtor, WK, contou ao G1 que estava disposto a ceder parte dos seus direitos da produção a Treyce para que a música seguisse firme e forte.