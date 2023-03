Projeto Ginga na Quebrada oferece oficinas gratuitas

Iniciativa abre turmas de capoeira, artesanato e circo, no Riacho Fundo 1

O Centro Cultural e Social Grito de Liberdade-Mestre Cobra lança o projeto Ginga na Quebrada, que oferece atividades socioculturais, promovendo valores artísticos e capacitando profissionais para arte e cultura. O público poderá participar das oficinas de capoeira angola, capoeira regional, artesanato e aula de circo.

Até 13 de agosto, os interessados podem participar das turmas gratuitamente, que têm capacidade para 15 alunos por aula. As oficinas são realizadas no Centro Cultural Grito de Liberdade (Riacho Fundo 1). Para participar, basta fazer a inscrição no próprio local. E para que mais pessoas tenham oportunidade, o projeto oferece acessibilidade comunicacional em libras. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

O Centro Cultural e Social Grito de Liberdade-Mestre Cobra foi fundado em 2005 e, há 17 anos, realiza atividades assistenciais continuadas e ações de mobilização da comunidade, sempre se valendo da capoeira, com o intuito de promover a justiça social e a cidadania. Roberto de Oliveira França, o Mestre Cobra, se dedica ao trabalho social no Distrito Federal desde 1999. A ideia é preencher um espaço de carência esportiva, cultural, artística e de entretenimento que há em áreas de vulnerabilidade social no DF.

Oficinas:

02 turmas de Capoeira Angola (1h de duração), com aulas na terça-feira e quinta-feira, às 9h e 19h;

02 turmas de Capoeira Regional (1h de duração), com aulas na segunda e quarta, às 9h e 19h;

01 turma de Artesanato (2h de duração), com aulas na sexta-feira, às 9h e 19h;

01 turma de Circo, com aula no sábado das 9h às 13h

Foto: Divulgação

SERVIÇO:

Projeto Ginga na Quebrada

Data: até 13 de agosto de 2023

Local: Centro Cultural e Social Grito de Liberdade-Mestre Cobra (QS 10, conjunto 5 A, casa 13 – Riacho Fundo 1)

Acesso: gratuito

Informações: 98426-6437