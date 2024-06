Projeto Gamifica DF expande suas unidades

A população do Distrito Federal tem a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos na área de tecnologia e jogos digitais. O Projeto Gamifica DF, promovido pelo Instituto Líderes do Brasil em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), está ampliando suas operações com a abertura de novas unidades em Águas Claras e no Varjão. O programa oferta diversas vagas em cursos gratuitos para interessados em tecnologia e jogos digitais, destinados a alunos com idade entre 14 e 60 anos que tenham concluído o ensino fundamental.

No total, serão oferecidos 15 cursos para o público geral, distribuídos em três modalidades distintas: Marketing aplicado a jogos eletrônicos, Desenvolvimento de jogos eletrônicos e Designer de jogos eletrônicos. Cada modalidade contará com cinco opções de workshops para aprofundamento em diferentes áreas.

As inscrições já estão abertas até o dia 24 de junho e devem ser feitas de forma online por meio do Instagram do projeto: @gamificacursos ou gamificacursos.com. Os cursos são divididos em duas formas de formação: a habilitação, que corresponde à conclusão da formação completa na modalidade, e a certificação, que envolve a finalização de um ou mais cursos específicos dentro da modalidade escolhida. Cada curso tem uma carga horária de 40 horas/aula, totalizando 200 horas/aula ao final da modalidade.

Os horários das aulas também foram divulgados, com as habilitações sendo oferecidas no turno matutino, das 8h às 12h10, na unidade do Varjão, e no turno vespertino, das 13h30 às 18h30, e o turno noturno das 19h às 22h, na unidade de Águas Claras

“O projeto Gamifica DF visa promover a capacitação de jovens, adolescentes e adultos nas áreas de base tecnológica voltadas ao nicho de games. A área dos jogos eletrônicos é um dos segmentos que mais cresceu nas últimas décadas. Atualmente, esse mercado deixou de ser apenas diversão para se tornar sinônimo de grandes negócios. Nosso principal objetivo é ensinar e desenvolver as aptidões de quem gosta dessa área. Assim, contribuímos também para a economia local e a geração de empregos”, pontua Daniel Lamounier, organizador do projeto.

As aulas serão ministradas presencialmente em cinco Regiões Administrativas, visando oferecer uma experiência de aprendizado enriquecedora e acessível. O projeto já está em funcionamento desde março na Asa Norte com arena Gamer disponível para receber os alunos. As próximas unidades a serem inauguradas no segundo semestre serão: Recanto das Emas e Sol Nascente, que também vão receber seus pontos de atividades.

Confira a lista completa dos cursos: Modalidade 1: Marketing aplicado a jogos eletrônicos – carga horária de 40 horas/aula para cada curso, com total de 200 horas/aula para quem concluir a modalidade.

Curso 1: Pesquisa de mercado -compreensão do público-alvo, concorrência e tendências do mercado de jogos;

Curso 2: Criação de conteúdo engajador – desenvolvimento de conteúdo relevante e envolvente, incluindo vídeos, imagens, blogs e outros formatos. Foco em contar histórias atrativas sobre jogos;

Curso 3: Redes sociais – estratégias para utilização eficaz de plataformas das redes sociais, incluindo Facebook, Twitter, Instagram e outras. Foco em criar uma comunidade engajada;

Curso 4: Tráfego pago – Compreensão de estratégias de tráfego pago, incluindo anúncios em plataformas como Google Ads, Facebook Ads, entre outros. Segmentação eficiente para atingir o público-alvo;

Curso 5: Lançamento e eventos especiais – planejamento de eventos especiais, como pré-lançamentos, promoções sazonais e participação em feiras e conferências. Estratégias para criar entusiasmo em torno do lançamento do jogo.

Modalidade 2: Desenvolvimento de jogos eletrônicos – carga horária de 40 horas/aula para cada curso, com total de 200 horas/aula para quem concluir a modalidade.

Curso 1: Introdução a linguagem C# – fundamentos da linguagem C# como variáveis, estruturas de controle de fluxo (if, else, loops), tipos de dados e métodos. Exigência: conhecimento básico em programação;

Curso 2: Criação de objetos (props) – compreensão da instância de objetos no Unity. Criação de props e objetos interativos através de scripts e manipulação no editor;

Curso 3: Sistema de colisões – implementação de sistemas de colisão para lidar com interações entre personagens, objetos e ambientes. Uso de colliders e triggers;

Curso 4: Câmera e visão do jogo – controle da câmera para proporcionar uma visão adequada do jogo. Implementação de sistemas de câmera seguindo o personagem (código e cinemachine) ou proporcionando visões específicas;

Curso 5: Animação no Unity – utilização de animações para dar vida aos personagens e objetos. Configurações de animações no Unity e sincronização com os scripts.

Modalidade 3: Designer de jogos eletrônicos – carga horária de 40 horas/aula para cada curso, com total de 200 horas/aula para quem concluir a modalidade.

Curso 1: Fundamentos do Game Design – entenda os princípios fundamentais do design de jogos, incluindo mecânicas, dinâmicas e estética. Compreenda a importância da experiência do jogador;

Curso 2: Narrativa Interativa – explore como contar histórias de forma interativa. Compreenda a estrutura narrativa dos jogos e como as escolhas dos jogadores podem afetar a trama;

Curso 3: Criação de personagens – aprenda a desenvolver personagens cativantes. Isso inclui a criação de arcos de personagens, características distintivas e motivações que impactam a jogabilidade;

Curso 4: Ambientes e Level design – compreenda os conceitos de level design, incluindo a criação de ambientes envolventes, desafios bem balanceados e a orientação do jogador pelo espaço do jogo;

Curso 5: Estética e arte – explore os fundamentos das artes nos jogos, incluindo paleta de cores, design visual, estilo artístico e como isso contribui para a atmosfera do jogo. Estude o design de interfaces de usuário eficazes: user interface (UI) e experiência do usuário (UX).

Serviço:

Projeto Gamifica DF Inscrições: pelo Instagram do projeto – instagram.com/gamificacursos/ até 24 de junho Horários:

● Varjão – Casa São José – Varjão Q1, Varjão,Brasília – DF, 70297-400

Turnos: Matutino Das 8h às 12h10 Vespertino Das 13h30 às 18h30

● Águas Claras – Av. das Araucárias, 1835/2005 – Águas Claras, Brasília – DF, 71936-250

Turno: Vespertino Das 13h30 às 18h30 Noturno: Das 19h às 22h

Acesso gratuito Redes sociais: @gamificacursos