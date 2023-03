Projeto esportivo Manobra de Vida leva aulas gratuitas para o Cruzeiro

Serão ofertadas aulas gratuitas nas modalidades de futebol, capoeira e oficinas recreativas. As atividades começam nesta segunda-feira (6)

Cuidar das pessoas e oferecer oportunidades para que crianças e adolescentes saiam das ruas. Esse é o objetivo do projeto Manobra de Vida, que está com as inscrições abertas e vai ocorrer no Ginásio do Cruzeiro, às segundas e quartas, das 8h30 às 11h30. Serão ofertadas aulas gratuitas nas modalidades de futebol, capoeira e oficinas recreativas. As atividades começam nesta segunda-feira (6), e as inscrições podem ser feitas no formulário.

Direcionado para jovens dos 10 aos 17 anos em vulnerabilidade social do Distrito Federal, a ação é realizada pelo Instituto Qualify, pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e pela Secretaria de Esporte e Lazer do DF, em parceria com a Administração Regional do Cruzeiro. O projeto recebeu emenda parlamentar federal.

O projeto foi idealizado em 2021, por Alessandro Henrique, que tem uma trajetória com mais de 25 anos dentro dos esportes, sobretudo no time de futsal do Ajax Cruzeiro, no qual é o professor responsável. Ele explica que o Manobra de Vida tem duas atuações diferenciais: a primeira é que haverá um psicólogo esportivo, com o intuito de oferecer suporte emocional para os alunos matriculados, e a segunda é que desenvolverá uma métrica social, mostrando no final deste primeiro semestre os impactos sociais que o programa trará na vida desses jovens.

“Esse projeto vai ser pioneiro nesses sentidos. E um outro diferencial também é que esquecem que no Cruzeiro há pessoas em vulnerabilidade. Queremos mostrar essa outra realidade social da cidade”, destaca Alessandro.

O administrador do Cruzeiro, Gustavo Aires, contou que é cotidiano dentro da RA os pedidos para que haja projetos gratuitos dentro da cidade. Então, essa é uma grande novidade para os moradores da região. “Ficamos felizes de eles escolherem aqui para dar essas aulas. A comunidade só tem a ganhar”, relata Aires.

Serviço

Projeto Manobra de Vida

Aulas gratuitas nas modalidades futebol, capoeira e oficinas recreativas

Local: Ginásio do Cruzeiro

Dias: segundas e quartas, das 8h30 às 11h30

Inscrições aqui

Agência Brasília