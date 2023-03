Projeto Elas com Elas procura auxiliar mulheres contra á violência doméstica

O evento acontecerá neste sábado e reunirá especialistas para debaterem violência doméstica,

empreendedorismo feminino e segurança pública

Acontecerá neste sábado a 3º rodada do projeto Elas Com Elas, programa que procura auxiliar mulheres no enfrentamento á violência tanto física quanto mental, além de disponibilizar ações de capacitação para o mercado de trabalho pós-pandemia.

Os temas abordados serão a “Violência Doméstica e as formas de enfrentamento”, “Empreendedorismo

Feminino, igualdade de gênero e a redução de violência contra a mulher”, “Políticas Públicas

para diminuição das violências contra as mulheres.

O projeto Elas com Elas realiza atividades de formação e capacitação em assuntos como educação, emprego, renda, promovendo também a diversidade cultural e o desenvolvimento humano.

Ao todo, as últimas duas etapas do programa foram reunidas mais de 330 mulheres, onde foram criados grupos de apoio e lideranças regionais no WhatsApp para dar continuidade ao tratamento.

O evento será neste sábado, 25, das 8H da manhã às 18H no Edifício Boulevard (CONIC).