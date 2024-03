Projeto de capacitação da Novacap prova que nunca é tarde para aprender 

Um projeto da Companhia Urbana da Nova Capital do Brasil (Novacap), oferece cursos de alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (EJA), para os colaboradores da instituição. A iniciativa intitulada Saber Sem Idade visa que os participantes iniciem os estudos, ou concluam a formação de onde pararam.

Matriculado na alfabetização, Francisco José Sampaio, 64 anos, conta que não teve oportunidade de estudar antes. “Eu estou muito alegre de participar do curso, e meu sonho é saber como usar o computador e redigir documentos”. Ele é colaborador da Novacap há 44 anos, trabalhando nos serviços gerais da instituição. “Quem não estuda, trabalha em serviços gerais, mas Deus vai me dar sabedoria e eu vou aprender”.

Francisco está muito empolgado com os estudos, e em seguir estudando depois de completar a alfabetização. Ele está aprendendo a ler e disse que já sabe escrever o próprio nome. “Daqui para frente, muita coisa vai mudar e vai abrir meus caminhos”. Ele conta que gosta muito de trabalhar, e é muito grato pela trajetória na Novacap. O estudante já fez serviços de garçom, jardineiro e outras coisas. E com a capacitação dada pelo Saber Sem Idade, ele espera poder contribuir muito mais para com a empresa. “O importante é que nunca é tarde para aprender”. Ele sempre precisou batalhar, e conta que não tinha como estudar porque chegava em casa cansado à noite. Hoje, a família de Francisco está muito feliz por ele ter agarrado a oportunidade. “Eles estão muito alegres com essa minha disposição de aprender”.

Adelson José Ferreira, 70 anos, fez a inscrição para a turma do EJA e está maravilhado. Não vê a hra de começar. Com o Ensino Fundamental completo, agora ele pretende terminar os estudos do Médio, e assim continuar aprendendo. “Um amigo me falou que tinha aula, e eu me interessei e fui fazer a inscrição”, comenta. Adelson brinca que os mais velhos são mais difíceis para aprender as coisas, mas que está animado para seguir com os estudos.

Ele explica que quem trabalha, às vezes passa por muitas dificuldades, e não consegue focar nos estudos. Como é o caso dele, que foi criado na roça sem muita oportunidade de estudar. “Depois que eu aprendi algumas coisas, quando eu vim para a cidade com 26 anos de idade”. Adelson não se lembra quando concluiu a quarta série, mas afirma que quer aprender muito mais, com o projeto. “Agora surgiu essa oportunidade muito boa da Novacap com aula no horário do expediente, e quem quiser perder essa oportunidade, outra melhor não vai existir”.

O sonho de Adelson agora, é realmente completar os estudos. “Não dá para pensar muito para frente, não”, frisou. Ele trabalha na Novacap em serviços gerais, e conta com o incentivo do irmão que é tem ensino superior completo. “Ele me perguntou como estavam os estudos, e eu falei que não tinha ficado sabendo. Depois corria atrás”.

Investimento nos colaboradores

Segundo Kamila Ferreira, coordenadora da Escola Corporativa, o programa está em fase de criação, e a meta é a inovação, ensino e evolução. “Viemos com o projeto para capacitar e desenvolver nossos colaboradores”, diz. Quando foi feito o diagnóstico inicial para fazer o programa, foi concluído que muitos colaboradores não tiveram a oportunidade de concluir o ensino básico. “E nós decidimos começar por aí”, adiciona.

Em fevereiro, foi dado início a ação, com as aulas do EJA e de alfabetização. Nessa primeira edição, são nove participantes nas aulas de alfabetização, e 46 colaboradores participando das aulas do EJA. Kamila aponta que foi um sucesso de lançamento, já que os colaboradores são 60+, e muitos deles tinham receio de não conseguir, medo das aulas em EaD, mas eles estão se desenvolvendo muito bem. “E tem só aumentado a procura, conforme eles vão perdendo o receio e vão divulgando uns para os outros”. As aulas funcionam de modo híbrido, metade presencial e metade online. “Mas a grande maioria é presencial”.

A procura pelas aulas ainda não acabou, então as inscrições dos colaboradores ainda estão abertas. E a ideia do Saber Sem Idade é desenvolver e capacitar essas pessoas até a faculdade. “O sonho não tem limites”, afirma Kamila. Além disso, o Saber Sem Idade também desenvolve programas de qualidade de vida, para dar suporte aos colaboradores, apoio e valorização da cultura. E ainda, com suporte de psicólogos e palestras de conscientização de diversos temas.

Kamila salienta que o projeto só está sendo executado porque a diretoria deu muito apoio e suporte para que os colaboradores pudessem usar o horário de trabalho para se capacitar no todo. Ela acredita que as organizações precisam entender que o maior investimento que podem fazer, é no colaborador. “Estamos muito voltados para esse olhar mais humano de contribuir e investir no colaborador, que é quem faz a diferença no dia a dia da empresa”.