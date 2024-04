Projeto Comunicador do Futuro abre inscrições para cursos gratuitos em São Sebastião

O Projeto Comunicador do Futuro está chegando à cidade de São Sebastião, no próximo dia 29, oferecendo uma oportunidade única para os moradores locais aprimorarem suas habilidades nas áreas de comunicação visual e digital, como fotografia, gerenciamento de redes sociais, operador de áudio e audiovisual. As inscrições para as oficinas gratuitas já estão abertas no site comunicadordofuturo.com.br e vão até o dia 26 de abril. A equipe do projeto também estará na cidade entre os dias 25 e 26 para as inscrições presenciais.

O projeto tem percorrido diversas regiões, levando conhecimento e capacitação para jovens e adultos. Após passar por Ceilândia, Estrutural e Riacho Fundo II, agora é a vez de São Sebastião receber essa iniciativa transformadora.

As oficinas serão realizadas em uma carreta itinerante, que estará estacionada na Praça da Quadra 101 Conjunto 08, em frente à Administração Regional de São Sebastião, no período de 29 de abril a 24 de maio de 2024, de segunda a sexta-feira.

Confira a programação das oficinas:

Sala 01:

8h às 10h: Fotografia

10h às 12h: Audiovisual

14h às 16h: Redes Sociais

16h às 18h: Operador de Áudio

Sala 02:

8h às 10h: Operador de Áudio

10h às 12h: Redes Sociais

14h às 16h: Fotografia

16h às 18h: Audiovisual

Sobre o Projeto Comunicador do Futuro:

O Projeto Comunicador do Futuro é uma iniciativa dos Institutos Abraço DF e Rede Solidária, que visa capacitar jovens e adultos nas áreas de fotografia, audiovisual, redes sociais e operação de áudio, proporcionando oportunidades de inserção no mercado de trabalho e promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes.

Esta é uma oportunidade imperdível para aqueles que desejam aprender e se desenvolver nas áreas de comunicação e mídia digital.

Para mais informações e inscrições, os interessados podem comparecer pessoalmente ao local das oficinas durante o período de realização ou entrar em contato pelo telefone (61) 9 98373 9556

Serviço: Comunicador do Futuro

Data: de 29 de abril a 24 de maio

Local: Praça da Quadra 101 Conjunto 08 (em frente a administração regional de São Sebastião)

Realização: Abraço DF e Rede Solidária

Apoio: Secretaria de Cultura do DF