Projeto busca modelos em Planaltina

O prazo para se inscrever como modelo no projeto de moda “Planaltina, no Coração do Planalto Central”, em Planaltina, está quase no fim. As inscrições para a seleção de meninas e mulheres, dos 15 aos 60 anos, no desfile que acontecerá em agosto terminam amanhã. Idealizado pela estilista Thalita Lobo, o objetivo é ressaltar a beleza de corpos reais, em diferentes idades. A escolha das modelos deve priorizar a participação de mulheres de Planaltina.

O formulário está disponível ou pode ser acessado pelo perfil do Instagram do projeto: @planaltinanocoracao. Após a finalização do prazo de inscrição, no sábado (22) será feita uma seletiva presencial, com local a definir, mas que ocorrerá em Planaltina. Na segunda-feira (24), a relação das modelos selecionadas será publicada nas redes sociais do projeto.

Com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), o projeto busca exaltar a pluralidade da mulher em um ensaio fotográfico e em um desfile de encerramento aberto ao público. O trabalho também visa a valorização e a difusão da moda na capital, destacando o trabalho de artistas independentes que vivem em Planaltina. De acordo com a idealizadora, o foco está na produção periférica, diversa e inclusiva.

Além de trazer a pluralidade feminina, o projeto também pretende valorizar e trazer destaque para a cultura e a tradição histórica da cidade de Planaltina. O ensaio fotográfico, portanto, será realizado no Centro Histórico da Região Administrativa. Até mesmo as peças produzidas trarão luz à cultura local, uma vez que possuem inspirações na história da cidade e trazem tais referências nos detalhes de cada roupa.

Planaltina e feminilidade

A inspiração para o protagonismo das mulheres e de Planaltina é por dois motivos principais, de acordo com Thalita Lobo, criadora do projeto. O primeiro é que a cidade é cidade natal da estilista, onde também cresceu e vive até hoje. “Acho lindo o nosso Centro Histórico [local do ensaio] e acho que tem um potencial enorme de se tornar um ponto turístico. As pessoas deveriam conhecer porque nossa cidade é centenária, uma das cidades mais antigas do Distrito Federal que guarda muitas belezas, além de guardar muitas histórias”, destacou.

O segundo – e principal motivo para o projeto – tem o foco no empoderamento feminino por meio do protagonismo das mulheres, uma vez que, segundo ela, é um trabalho feito por mulheres e para mulheres. Thalita ressalta que deseja incentivar que as participantes sejam protagonistas de suas próprias histórias, “reconhecendo seus corpos, suas belezas, suas potências”.

“Quero que a moda e o meu design sejam empoderadores para essas mulheres, para que elas possam se reconhecer e mostrar suas potências, expressar quem são pela moda. Quero que essas mulheres se olhem e se reconheçam, se amem e saibam seu valor”, disse.

Thalita reforça que exaltar a pluralidade feminina, portanto, salva vidas. “Exaltar essas mulheres do jeito que elas são, reforçar para que elas se conheçam, reconheçam, se amem e se fortaleçam é importante para que nós possamos nos fortalecer umas às outras. É um discurso que hoje salva e transforma vidas”, pontuou.

O discurso do empoderamento, conforme destacou Thalita, está centrado na mudança de mentalidade frente a padrões de beleza inatingíveis. “Fortalecer mulheres através do discurso de que seu corpo é bonito e maravilhoso como ele é, que ele te leva aonde ele precisa te levar, te fortalece, cuida dos seus filhos, trabalha, põe o pão na mesa.”

“Esse corpo precisa ser amado, esse corpo tem que ser exaltado e dizer também sobre beleza. É um discurso fortalecedor que salva vidas”, finalizou.

Sobre a idealizadora

Thalita Lobo é designer de moda desde 2018. Durante o período acadêmico, destacou-se ao criar quatro coleções notáveis, sendo a última inspirada no Centro Histórico de Planaltina – cidade natal que também a inspirou para o projeto atual. Porém, seu envolvimento com as artes não se limita apenas à moda. Em 2018, assinou o figurino do espetáculo “Vidas Secas”, produzido pela Cia. Fábrica de Teatro.

Atualmente Thalita é personal stylist – profissional da moda que trabalha a aparência pessoal dos clientes, trabalhando tanto a imagem alinhada ao estilo de vida e personalidade quanto na autoconfiança do indivíduo.

Além disso, concentra seus esforços no desenvolvimento de projetos de moda que têm um impacto significativo e positivo na sociedade, contribuindo ativamente para o bem-estar de sua comunidade. Sua jornada na moda é um testemunho de sua habilidade em unir criatividade, cultura e compromisso social.

