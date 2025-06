Projeto Bike em Dia estará em Samambaia nesta quinta (5)

Na manhã desta quinta-feira (5), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai realizar mais uma ação do projeto Bike em Dia. Os educadores da autarquia estarão em Samambaia das 5h30 às 8h, na ciclovia próxima ao Corpo de Bombeiros, abordando os ciclistas e orientando sobre os cuidados necessários para um pedal seguro.

Os ciclistas também poderão contar com o apoio do Detran-DF para verificar se a manutenção de sua bicicleta está em dia. Eles também vão receber uma mochila retrorrefletiva com material educativo de trânsito.

Projeto Bike em Dia

· Quando: Quinta-feira (5), das 5h30 às 8h

· Onde: Ciclovia de Samambaia, próximo ao CBMDF

*Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)