Projeto Atendimento em Movimento orienta comunidades do DF sobre serviços públicos

Por meio da Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac), o Governo do Distrito Federal (GDF) lança o projeto Atendimento em Movimento, com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços públicos. A iniciativa visa promover inclusão social e participação cidadã nas 35 regiões administrativas do DF.

O projeto, que utilizará duas vans equipadas, levará atendimento itinerante diretamente às comunidades, evitando a necessidade de deslocamento dos cidadãos. As vans possuem computador, frigobar, armários, cafeteira e acesso adaptado para pessoas com deficiência, proporcionando um ambiente confortável e acessível para todos. As localidades serão escolhidas previamente, garantindo que todas as regiões recebam atendimento de forma equitativa.

Entre os objetivos específicos do Atendimento em Movimento estão a informação e o esclarecimento sobre os serviços públicos ofertados pelo GDF, a recepção e intermediação de demandas comunitárias e o compartilhamento de tecnologias sociais desenvolvidas nas comunidades. O projeto também busca formular estratégias para ações coletivas, dar protagonismo à população, propiciar a igualdade de oportunidades e fortalecer a participação cidadã na gestão pública.

Participação cidadã

“Estamos comprometidos em facilitar a vida das comunidades do Distrito Federal, em levar atendimento de qualidade para a população, sobretudo às que mais precisam e que, muitas vezes, não conseguem ter acesso às informações sobre os serviços oferecidos pelo governo, por falta de tempo ou porque não possuem acesso à internet e aos canais de informação”, resume a secretária de Atendimento à Comunidade, Clara Roriz.

A Subsecretaria de Atendimento à Comunidade ficará responsável por organizar os horários e locais de atendimento, baseando-se em um mapeamento das necessidades encaminhadas. Esse planejamento estratégico garantirá que as ações sejam eficazes e atendam as reais demandas da população.

Com essa iniciativa, o GDF reafirma seu compromisso com a dignidade, a inclusão e a participação cidadã, transformando o atendimento público em uma ferramenta de empoderamento e desenvolvimento social. O projeto ajudará a promover um ciclo de solidariedade e cooperação.

*Com informações da Agência Brasília