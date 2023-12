Programa para lideranças jovens é lançado

O objetivo é promover a capacitação, o engajamento cívico e a formação de lideranças entre os estudantes do ensino médio da rede pública e privada do DF

O Programa de Desenvolvimento de Liderança Jovem (PDL Jovem DF) foi lançado pelo Governo do Distrito Federal, nesta terça-feira (26), no Diário Oficial (DODF). O objetivo é promover a capacitação, o engajamento cívico e a formação de lideranças entre os estudantes do ensino médio da rede pública e privada do DF.

Serão oferecidos workshops, cursos, palestras e atividades práticas que estimulem o protagonismo juvenil, a ética e o respeito à diversidade. Além disso, a Secretaria da Família e Juventude (SEFJ-DF) irá prestar auxílio na formação de grêmios estudantis, núcleos de representação dos estudantes que atuarão em conjunto com a gestão escolar para melhor atender aos estudantes.

“Identificamos a necessidade dos jovens em participar de forma mais ativa das tomadas de decisão do ambiente onde convivem todos os dias e não há lugar melhor para ensiná-los sobre respeito à diversidade, pluralismo de ideias e o desenvolvimento do senso crítico do que nas instituições de ensino. O governador Ibaneis Rocha entendeu essa necessidade e teve a sensibilidade em colocar esse projeto em ação. Para 2024, os jovens podem esperar maior visibilidade e a sua voz amplificada no que depender do nosso trabalho, pois estamos empenhados em projetar as suas vozes para as mudanças que desejam ver nas suas realidades com o apoio incondicional do governador”, planeja o secretário Rodrigo Delmasso.

Os líderes jovens têm o potencial de impulsionar o desenvolvimento econômico e social do DF, podendo contribuir para a criação de empregos, o estímulo ao empreendedorismo, a promoção da educação de qualidade e a melhoria dos serviços públicos, atendendo às necessidades da população.

As audiências públicas realizadas ao longo deste ano nas escolas de ensino médio da rede pública resultaram em contribuições importantes para as ações coordenadas pela SEFJ-DF voltadas para a juventude. Dentre as demandas apresentadas pelos jovens, a pasta recebeu pedidos de maior participação e influência nas melhorias que desejam ver no ambiente de estudo. Dessa forma, a secretaria compartilhou ao governador Ibaneis Rocha a proposta da criação do Programa de Desenvolvimento de Liderança Jovem, o PDL.

*Com informações da Agência Brasília