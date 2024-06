Programa Mulher nas Cidades levou cursos e atendimentos de saúde a 13 regiões do DF

Sair dos gabinetes e levar os serviços até aonde estão as mulheres. Com essa determinação do governador Ibaneis Rocha e da vice-governadora Celina Leão, a Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF) realizou o programa Mulher nas Cidades, em parceria com a Associação Amigos do Futuro. Com foco no público feminino, a ação levou a 13 cidades no DF atividades de saúde, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e trabalho, justiça e cidadania, educação, cultura e qualidade de vida.

“O programa Mulher nas Cidades nasceu do desejo da SMDF de dar oportunidade igualitária e qualidade de vida para as mulheres do DF. E quando dizemos qualidade de vida, é em todas as esferas da vida. Divididos em sete eixos, os serviços apoiam a mulher na retomada do empoderamento e na jornada pela dignidade e espaço dentro da sociedade”, comenta a secretária da Mulher, Giselle Ferreira.

A primeira cidade a receber os serviços gratuitos foi Santa Maria, em fevereiro. Cada edição funcionou de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 18h, ao lado da Administração Regional de cada localidade. Para que todas as interessadas pudessem participar, nos locais também foram oferecidas atividades para crianças, como jogos educativos, salas de leitura e oficinas pedagógicas. As outras cidades atendidas foram Estrutural, Paranoá, Itapoã, Ceilândia, Samambaia, Guará, Arapoanga, Planaltina, Sobradinho II, Brazlândia, Sol Nascente e São Sebastião.

Valdênia Carvalho, de 57 anos, moradora de Brazlândia, sempre quis aprender a costurar para poder ensinar a outras mulheres. “Vim aprender o básico sobre a costura para dar continuidade ao projeto de que faço parte, na associação das donas de casa. Somos mulheres em vulnerabilidade social que precisam se sustentar, e agora vou levar o que aprendi aqui para todas. E não posso deixar de agradecer à professora Ana Maria, que me ajudou muito”, diz Valdênia.

Um dos cursos mais procurados durante as edições foi o de manicure. A professora Francisca de Souza e Silva, que possui mais de 15 anos de experiência na área, destacou que a oportunidade de realizar o curso gratuitamente é um divisor de águas na vida de muitas mulheres. “O custo-benefício de empreender na área da beleza por meio de manicure e pedicure é muito bom. Os materiais são de fácil acesso, e é relativamente fácil conseguir clientes, pois umas ajudam as outras. Essa experiência de poder ensinar mulheres é gratificante, e estamos tornando sonhos possíveis e criando novos caminhos”.

Atendimentos

Dentro dos sete eixos de atividades oferecidos, na área da saúde, o público feminino recebeu atendimento médico básico com aferição de pressão, colesterol e tipagem sanguínea, além de assistência psicológica, orientação odontológica com aplicação de flúor, escovação assistida, distribuição de material de higiene e exames de vista. As interessadas também podem participar de palestras sobre prevenção de doenças como o câncer de mama e de útero, além de temas como uso abusivo de drogas, planejamento familiar e gravidez na adolescência.

No setor de desenvolvimento econômico e trabalho, foram oferecidos cursos de qualificação profissional nas áreas de manicure, pedicure, corte de cabelo, design de sobrancelhas e cílios, corte e costura, culinária básica e confeitaria, além de palestras sobre empoderamento feminino, educação financeira, empreendedorismo e cooperativismo.

As mulheres também tiveram acesso à consultoria jurídica e orientações a respeito de seus direitos sobre tutela dos filhos, divórcio, separação litigiosa, audiência de conciliação, e direito da criança e do adolescente. Informações sobre defesa do consumidor e regularização fundiária também foram oferecidas. Na parte cultural e esportiva foram dadas oficinas de teatro e aulas de ginástica.

*Com informações Agência Brasília