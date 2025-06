Programa Morar Bem tem 471 novos candidatos habilitados

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) anunciou, nesta quarta-feira (4), a habilitação de 471 novos candidatos no Programa Morar Bem. Com isso, essas pessoas passam a integrar oficialmente a demanda ativa por moradia no Distrito Federal.

Para ser habilitado, o candidato precisa atender aos critérios estabelecidos pela Lei nº 3.877/2006. A documentação é analisada pela Codhab, e, após aprovação, o participante torna-se apto a ser indicado para empreendimentos habitacionais vinculados ao programa.

A consulta sobre a habilitação pode ser feita de forma rápida por meio do aplicativo Codhab Cidadão. Basta acessar a plataforma pelo celular e verificar a situação cadastral.

A Codhab alerta que o cadastro no sistema é o principal canal de comunicação entre o cidadão e o órgão. Por isso, é fundamental acompanhar regularmente o aplicativo, já que notificações, convocações e prazos são informados exclusivamente por essa via. Além disso, dados como renda, endereço e composição familiar devem estar sempre atualizados para garantir que a indicação ocorra de acordo com os critérios do programa.

As inscrições para o Morar Bem permanecem abertas durante todo o ano e podem ser feitas pelo site www.codhab.df.gov.br ou pelo aplicativo Codhab Cidadão. Quem tiver dificuldades com a plataforma digital pode buscar atendimento presencial em um dos postos da Codhab.

Apesar de simples, o processo de inscrição exige atenção: é necessário preencher corretamente os dados e mantê-los atualizados para que o cadastro continue válido.

Com informações da Codhab-DF