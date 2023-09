Programa habitacional: 1,9 mil candidatos devem apresentar documentação

O envio dos documentos é de extrema importância para quem deseja se candidatar a algum empreendimento habitacional

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) convocou, nesta segunda-feira (25), mais 1.973 candidatos com a situação “inscrito-cadastro inicial” para enviarem a documentação necessária de habilitação no programa habitacional.

O envio dos documentos é de extrema importância para quem deseja se candidatar a algum empreendimento habitacional. O objetivo da Codhab com essa convocação é efetuar a verificação e validação dos dados inseridos no ato da inscrição, por meio dos documentos encaminhados, conforme os requisitos da Lei Distrital nº 3.877/2006.

O procedimento deverá ser realizado pelo aplicativo de celular Codhab Cidadão. Após o envio, é necessário aguardar a análise. Quem não atender à convocação passará para condição de convocado não habilitado, dessa forma, não poderá mais participar dos projetos habitacionais. Importante também manter as informações pessoais atualizadas.

As informações são da Agência Brasília