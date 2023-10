Programa ensina empreendedorismo a produtores rurais do DF

Participantes aprendem sobre temas como gestão financeira, planejamento e fundamentos de marketing para aperfeiçoar a gestão dos seus negócios

Com objetivo de tornar o produtor rural um empreendedor rural, o programa Empreender e Inovar, da Emater-DF, leva orientações sobre gestão financeira, planejamento estratégico, tático e operacional, planos de negócio e fundamentos de marketing aos participantes. Todos esse conhecimentos têm promovido transformação para a realidade de vários produtores rurais.

O casal Giovana e Aurelino encontrou apoio no programa para entrar no equilíbrio financeiro | Fotos: Divulgação/Emater-DF

Esse é o caso de Giovana Navarro e Aurelino de Almeida, que estão à frente da Cabríssima, um empreendimento que produz leite de cabra e queijos especiais, além de promover visitação guiada à criação dos animais como um interessante programa para toda a família. Embora os dois já fossem bem-organizados e conscientes de seu negócio rural, a Emater-DF os encaminhou para ser acompanhado pelo Empreender e Inovar – e foi quando eles descobriram por que, apesar do sucesso com a venda de produtos e com a visitação, ainda estavam operando no vermelho.

“Primeiro a gente tomou um susto tão grande, que cogitamos desistir do negócio”, disse Aurelino, após ver o retrato da propriedade em números reais, com a planilha criada pelo programa para auxiliar a gestão financeira do empreendimento. Aos poucos, com a consultoria do extensionista rural Carlos Goulart, responsável pelo programa na Emater-DF, o casal foi encontrando as saídas para entrar no equilíbrio financeiro.

“A gente, na roça, começa a trabalhar, trabalhar, trabalhar e vira apenas trabalhador, em vez de empresário. Vimos que o empresário precisa ter uma visão mais geral do negócio, e a gente é muito deficitário nessa parte financeira”, concluiu o produtor rural.

Lilian Barbosa da Silva também tem recebido orientação do Empreender e Inovar. Ela participou do curso realizado no início do ano e disse que a capacitação abriu sua visão e a ensinou muito. “Eu fiquei encantada com tanto conhecimento, saí de lá com a mente bombando e com o desejo de me aprofundar no assunto”, disse. Gerente de um haras na área rural de Brazlândia, ela foi autorizada pelo proprietário a incluir a propriedade no programa com a Emater-DF.

Há cerca de quatro meses no programa, Lílian tem colocado em prática o conhecimento recebido e já tem visto resultados. “Antes a gente fazia as anotações de forma geral, não sabia exatamente o que ia para o trato dos animais e o que ia para a produção de silo e feno; hoje a gente já faz uma anotação mais específica na planilha de gestão do Empreender e Inovar”, explica.

Para Carlos Eduardo Goulart, extensionista rural da Emater-DF responsável por acompanhar os produtores no programa, é o aprendizado em gestão do negócio que faz o produtor deixar de simplesmente produzir para se tornar de fato um empreendedor rural. Essa é a proposta do programa.

“Saber produzir não habilita automaticamente o produtor a ser empreendedor. É preciso ter um conhecimento mínimo em gestão, para não fracassar na condução do negócio rural”, explica Goulart. “O programa Empreender e Inovar tenta chamar a atenção para a importância dessa gestão do negócio rural.”

“Eu recebi o convite para o curso Empreender e Inovar e o que eu aprendi ali mudou o meu olhar e me deu várias dicas”, diz Roselita Urany Camargo

Roselita Urany Camargo, conhecida como Rosinha, passou pelo programa no ano passado. Ela fez o curso encaminhada pelo escritório local da Emater-DF em Ceilândia, onde é atendida, e participou do acompanhamento do Empreender e Inovar. Apaixonada pela culinária, a produtora fazia bolos e biscoitos para a família e amigos, mas foi a extensionista rural da Emater-DF que mostrou que essa paixão poderia ser uma fonte de renda.

“Eu recebi o convite para o curso Empreender e Inovar e o que aprendi ali mudou o meu olhar e me deu várias dicas”, afirma Rosinha. “Aprendi a escolher quais biscoitos seriam mais vendáveis, a focar alguns produtos, colocar preço”, conta, reconhecendo que ainda tem muito o que aprender e melhorar, mas que o aprendizado chegou na hora certa para ela.

Atualmente Rosinha tem clientes de vários lugares do Distrito Federal, participa de feiras e vende na região onde mora, o Setor de Chácaras da Samambaia. Ela também levou seus biscoitos para comercializar na AgroBrasília deste ano. Por onde passa, só recebe elogios. “Já me disseram que o meu biscoito é o mais gostoso de Brasília”, diz, orgulhosa.

A expectativa é que, a partir de 2024, o acompanhamento que os produtores rurais recebem dentro do programa Empreender e Inovar mude para uma abordagem de aprendizado contínuo para possibilitar que o produtor se aproprie das ferramentas de forma mais prática. “Essa transformação no programa é fruto da experiência e aprendizado adquiridos nestes mais de sete anos do Empreender e Inovar junto às pessoas do campo, entendendo e aprendendo com cada um, o que nos permite evoluir em nossa abordagem, melhorando nossa efetividade e principalmente potencializando nossos resultados”, conclui Carlos Goulart.

Produtores rurais interessados em participar do Programa Empreender e Inovar devem procurar o escritório da Emater-DF mais próximo de sua propriedade para fazer a sua inscrição.

