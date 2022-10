Programa do GDF oferece taxa de juros de 3% ao ano

Os recursos são do Funger da Secretaria de Trabalho e podem ser contratados em qualquer uma das 14 agências do trabalhador do DF

O Programa Prospera, do Governo do Distrito Federal, dá crédito especial para o atendimento de necessidades financeiras de empreendedores em geral, com empréstimos que variam de R$ 4,2 mil a R$ 83 mil.

Os recursos são do Fundo de Geração de Emprego e Renda (Funger) da Secretaria de Trabalho e podem ser contratados em qualquer uma das 14 agências do trabalhador do DF.

Para ser apto ao programa, é necessário ter mais de 18 anos e não ter restrições junto à Fazenda Pública ou o Serasa. O projeto atende pessoas físicas e jurídicas.

Os valores tomados podem ser pagos em até 36 parcelas, com taxa de juros de 3% ao ano, sem cobrança de IOF ou qualquer outro encargo.

O Prospera atende empresários das áreas urbanas e rurais que possuem atividades produtivas de pequeno porte. O programa utiliza a metodologia baseada no relacionamento direto da Secretaria de Trabalho com os empreendedores, no local onde é executada a atividade econômica, devendo ser considerado que o atendimento ao empreendedor é feito por profissionais aptos a identificar as suas reais necessidades financeiras, além de prestar orientação na aplicação do recurso recebido, objetivando o desenvolvimento do empreendimento.

O relacionamento da Secretaria de Trabalho com o empreendedor é mantido durante todo o período do contrato e visa um melhor acompanhamento e a identificação de necessidades além do crédito, para garantir o crescimento sustentável da atividade econômica. Além disso, os créditos são liberados em condições definidas de acordo com a capacidade de pagamento do tomador, das garantias apresentadas e dos valores progressivos para evitar o endividamento.

Como adquirir o Prospera?

Requisitos para obtenção do empréstimo:

a) Ter mais de 18 anos;

b) Não ter restrições junto à Fazenda Pública do Distrito Federal;

c) Não ter restrições na Serasa, exceto para empreendedores cadastrados no Bolsa Família e grupo solidário conforme legislação vigente;

d) Empreendedores iniciantes e recém-formados devem apresentar plano de negócios, bem como certificado de participação em cursos de gestão de negócios.

Qual é a documentação a ser apresentada?

Pessoa Física

a) CPF e RG (original e cópia)

b) Se for casado: RG e CPF do cônjuge + Certidão de casamento (original e cópia)

c) Comprovante de residência mês atual ou anterior: conta de água, luz ou telefone fixo (original e cópia)

d) Duas referências pessoais (nome, endereço e telefone)

e) Duas referências profissionais/comerciais (nome, endereço e telefone)

f) Imprimir Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública do DF Pessoa Jurídica

a) Cadastro do CNPJ

b) Alvará de Funcionamento (se tiver)

c) Contrato Social (original e cópia); MEI ou Requerimento de empresário

d) Inscrição Estadual – DIF do CNPJ Sócio (se houver)

a) CPF e RG (original e cópia)

b) Se for casado: RG e CPF do cônjuge + Certidão de casamento (original e cópia)

c) Comprovante de residência mês atual ou anterior: conta de água, luz ou telefone fixo (original e cópia)

d) Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública do DF

Garantias

Aval de Terceiro

a) CPF e RG (original e cópia)

b) Comprovante de residência, mês atual ou anterior: conta de água, luz ou telefone fixo (original e cópia)

c) Se for casado: RG e CPF do cônjuge + Certidão de casamento (original e cópia)

d) Comprovante de renda

– Se servidor público ou aposentado: último contracheque

– Se empregado de empresa privada: três últimos contracheques + Carteira de Trabalho e cópia da foto, último contrato e alterações se houver.

– Se pessoa jurídica: pró-labore (somente original feito pelo contador) acompanhado do Contrato Social ou Declaração de Firma Individual e Declaração de Imposto de Renda do exercício anterior

– Se autônomo: Decore atualizado (Somente Original feito pelo Contador) e Declaração de Imposto de Renda do exercício anterior

Grupo solidário

Mínimo de três e máximo de cinco participantes (todos contraem empréstimo e avalizam mutuamente)

a) CPF e RG (original e cópia)

b) Comprovante de residência, mês atual ou anterior: conta de água, luz ou telefone fixo (original e cópia)

c) Se for casado: RG e CPF do Cônjuge + Certidão de casamento (original e cópia)

d) Imprimir Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública do DF

Para a aquisição de equipamentos são exigidos:

– Dois orçamentos emitidos em papel timbrado, com CNPJ da empresa, assinados pelo vendedor, especificando marca, modelo, data e prazo de validade.

Com os documentos originais, o interessado pode se dirigir a uma das duas agências do trabalhador onde os empréstimos podem ser solicitados para efetivar sua proposta.

As informações são da Secretaria de Trabalho