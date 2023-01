Programa deve “resolver o problema dos alagamentos na Asa Norte”, diz Ibaneis

O projeto foi anunciado pelo governador, nesta quarta-feira (4), em uma reunião com os administradores regionais do Distrito Federal

Com o intuito de resolver os alagamentos na Asa Norte, o programa Drenar-DF será lançado na próxima terça-feira (10). O projeto foi anunciado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), nesta quarta-feira (4), em uma reunião com os administradores regionais do Distrito Federal.

“Essa obra do Drenar-DF é uma obra para resolver esse problema de captação de água, que causa tanto transtorno à população da Asa Norte”, explicou o governador.

Foto: Renato Alves/Agência Brasília

Segundo Ibaneis, ele pretende restaurar as cidades que sofrem com o clima chuvoso. “Começamos pela Ceilândia. No Sol Nascente, no dia 12, estaremos reunindo equipamentos junto à Novacap para que a gente atenda as demandas das cidades que estão sofrendo mais com as chuvas”, disse.

A obra vai possibilitar o recapeamento, a manutenção de tapa-buracos e a limpeza de bueiros e esgotos, dessa forma irá tirar o lixo da cidade.

“Hoje mesmo estou liberando 8 milhões de reais em recursos para que a gente faça um reforço do contrato do maquinário no Distrito Federal”, afirmou o governador.