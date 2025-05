Programa de qualidade de vida já atendeu quase 4 mil servidores da segurança pública

Um balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) revela que 3.771 servidores foram beneficiados, nos últimos seis meses, pelas ações do programa Movimento Vida 360. A iniciativa inclui palestras presenciais e online voltadas à valorização e ao cuidado com o bem-estar dos profissionais da segurança pública.

Lançado oficialmente em dezembro de 2024, dentro do eixo Servidor Mais Seguro – Segurança Integral, o programa propõe uma transformação na cultura organizacional da SSP-DF, com foco na promoção do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. As ações abordam saúde física, mental e emocional dos servidores da Polícia Militar (PMDF), do Corpo de Bombeiros (CBMDF), da Polícia Civil (PCDF) e da própria Secretaria.

Entre dezembro de 2024 e maio de 2025, o programa ofereceu palestras mensais com especialistas renomados em temas como autoconhecimento, finanças pessoais, mudança de hábitos, empatia, ciência da felicidade e diversidade. Entre os convidados estiveram nomes como Mario Sergio Cortella, Gustavo Cerbasi, Márcio Atalla e Luiz Gaziri.

Para o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, investir nos servidores é investir na segurança da população. “O cuidado com a saúde física e mental dos servidores das forças de segurança é fundamental para o desempenho equilibrado e eficaz de suas funções. Investir nesses profissionais é fortalecer a segurança pública e promover um ambiente mais humano e resiliente”, afirmou.

Investimento em qualidade de vida

O Movimento Vida 360 integra o eixo Servidor Mais Seguro do programa Segurança Integral, que prioriza os profissionais da segurança pública nas políticas públicas do setor. Desde 2019, os investimentos em qualidade de vida no trabalho somam R$ 26,6 milhões.

O programa firmou parcerias estratégicas, como a com o Sesc-DF, que possibilitou a ampliação de atendimentos psicológicos e a participação dos servidores em atividades esportivas e culturais. Também foi criada a Comissão de Agentes de Qualidade de Vida, que atua ouvindo os servidores para implementar melhorias no ambiente de trabalho.

Outro avanço importante foi a inauguração do Centro de Apoio Biopsicossocial (CAB), um espaço de 935 m² voltado à promoção do bem-estar, com refeitório, academia, sala de convivência e de amamentação. O investimento na estrutura ultrapassou R$ 2,6 milhões.

Próximas ações

As palestras já realizadas estão disponíveis no site do QVT 360, e os próximos meses contarão com cursos de formação de multiplicadores. Serão abordados temas como comunicação não violenta, inteligência emocional, escuta empática e expressão assertiva. Também estão previstas novas oficinas nas sedes da PMDF e do Detran-DF.

Com foco contínuo no cuidado com quem cuida, o Movimento Vida 360 reforça o compromisso da SSP-DF com a construção de uma segurança pública mais humana, eficiente e acolhedora.

Com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF)