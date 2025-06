Programa de qualidade de vida do GDF ganha destaque em fórum nacional

As políticas voltadas à qualidade de vida no trabalho dos servidores do Governo do Distrito Federal (GDF) estão sendo apresentadas ao Brasil durante o IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, que termina nesta quinta-feira (5), no Ulysses Centro de Convenções. O estande montado no local — que funcionará até nesta quinta-feira (5) — é coordenado pela equipe da Secretaria-Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali), da Secretaria de Economia (Seec-DF).

No local, são divulgados projetos e iniciativas voltados ao bem-estar e à valorização dos servidores e empregados públicos do Distrito Federal, como o Espaço de Qualidade de Vida, a Academia Buriti, o Berçário Institucional Buriti, o programa DF Superior e o Clube de Desconto do Servidor. O estande tem atraído a atenção do público, sendo elogiado pela qualidade e relevância das ações apresentadas.

“Temos trabalhado para transformar o serviço público do DF em um ambiente cada vez mais humano, acolhedor e eficiente”, afirma o titular da Sequali, Epitácio Júnior. “Receber o reconhecimento de gestores de outras unidades da Federação pelos nossos projetos é a confirmação de que estamos no caminho certo.”

Segundo ele, a participação da Seec-DF no fórum não apenas fortalece o reconhecimento do trabalho já executado, como também contribui para a construção de projetos futuros. “Participar de um evento dessa magnitude, voltado à discussão de inovações e experiências relacionadas às transferências de recursos públicos — com foco no aprimoramento das políticas públicas e na melhoria da qualidade de vida do cidadão — é uma grande oportunidade para todo o governo”, avalia.

Gestão pública

Na quarta-feira (4), a coordenadora de Ações de Qualidade de Vida e Desenvolvimento do Servidor da Sequali, Márcia Azevedo Duarte, ministrou palestra com o tema “Qualidade de Vida no Trabalho: Caminhos, Desafios e Resultados da Gestão Pública do Distrito Federal”. A apresentação abordou a importância de promover ambientes organizacionais mais saudáveis, com foco no bem-estar físico, emocional e social dos servidores.

Foram discutidos os principais desafios enfrentados pela administração pública na implementação de políticas de qualidade de vida, bem como os caminhos possíveis para fortalecer a saúde e a motivação no ambiente de trabalho. Durante a palestra, também foi exibido um vídeo institucional que apresentou os projetos e iniciativas de sucesso desenvolvidos pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para valorizar o servidor e incentivar práticas saudáveis no dia a dia.

*Com informações da Secretaria de Economia