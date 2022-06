Programa de estágio da Neoenergia Brasília oferece oportunidades de nível superior e técnico

Estudantes de diversas áreas têm até o próximo dia 15 de junho para se inscrever no site da Neoenergia Brasília e concorrer a uma das vagas

A Neoenergia Brasília está de olho no concorrido mercado de trabalho, e por isso, vai abrir 52 vagas de estágio para interessados em desenvolver carreira por meio da participação ativa nas atividades e projetos da distribuidora.

Das 52 vagas, 40 são para nível superior em diversas áreas, e 12 para nível técnico, no curso de eletrotécnico. Os interessados têm até o dia 15 de junho para ingressar no Programa de Estágio, e a inscrição deve ser feita no portal de vagas da empresa. Os aprovados começam a atuar em agosto.

“A Neoenergia entende o estágio como a principal porta de entrada na companhia e, por isso, atua desenvolvendo esses talentos, incentivando o protagonismo e criando oportunidades internas, já que eles podem ser nossos futuros analistas, especialistas e líderes”, afirma a superintendente de Desenvolvimento Organizacional da Neoenergia, Régia Barbosa.

No nível superior, a distribuidora disponibiliza vagas nos cursos de administração, ciências contábeis, direito, economia, engenharias (Computação, Civil, Elétrica, Produção, Mecânica, Redes, Software e Química), tecnologia da informação, estatística, gestão de RH e psicologia. Para concorrer a uma das oportunidades, o candidato precisa cursar a partir do 3º período da faculdade. Já no nível técnico, para o curso de eletrotécnico, o estudante precisa estar, pelo menos, no 2º período.

A cultura da Neoenergia Brasília é focada em construir um ambiente inclusivo e colaborativo, por isso a distribuidora respeita as pessoas e suas diferenças. A concessionária valoriza a diversidade e a inclusão. Assim, todas as vagas são elegíveis a pessoas com deficiência.

Processo seletivo

O processo seletivo é feito em duas etapas. A primeira é a análise curricular do candidato. Por fim, na etapa intermediária, são realizados testes, um painel de negócio, além de uma entrevista com o gestor.

Uma vez aprovado, o estudante precisa ter a disponibilidade para 6 horas de estágio por dia e receberá uma série de benefícios, como bolsa auxílio, auxílio transporte, gympass (plataforma corporativa de atividade física), além de acesso à plataforma de idiomas.