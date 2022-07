Programa de acesso a crédito é prorrogado até agosto

O crédito pessoal tem taxas a partir de 3,15% a.m., com financiamento em até 120 parcelas e pagamento da primeira parcela também em até 90 dias

O Avança-DF, programa de crédito que estimula o desenvolvimento e a economia pós-pandemia da covid-19, foi prorrogado até o final de agosto. Inicialmente, ele estava previsto para terminar em junho.

O programa oferece as melhores taxas e condições do mercado. Para as pessoas físicas, por exemplo, o BRB opera com o crédito consignado com taxas a partir 1,15% a.m. O prazo de pagamento é de até 144 meses, com o vencimento da primeira parcela em até 90 dias.

Já o crédito pessoal tem taxas a partir de 3,15% a.m., com financiamento em até 120 parcelas e pagamento da primeira parcela também em até 90 dias.

Para as pessoas jurídicas, destaque para o plano empresário, com taxas a partir de 8% a.a.+TR; possibilidade de suplementação de valores; possibilidade de até três liberações mensais e consecutivas, mediante medição de obra, entre outras condições. Além disso, as taxas para capital de giro são a partir de 0,51% a.m.

Todas as contratações disponíveis no Avança-DF podem ser feitas pelos canais digitais ou nas agências do BRB. Desde o lançamento, o programa já movimentou mais de R$ 4,1 bilhões, atendendo 126 mil clientes, entre pessoas físicas e jurídicas. Para saber mais, acesse aqui

O Avança-DF traz ainda condições especiais para clientes BRB PAY, as maquinetas do BRB. As taxas de juros e prazos de pagamento variam de acordo com o faturamento das empresas. São oferecidas opções de taxas a partir de 1,29% no débito e a partir de 2,19% no crédito, abaixo da média do mercado. Destaque ainda para o serviço de Cobrança Bancária, com registro online e tarifa única na liquidação, a partir de R$ 1,40, com possibilidade de antecipação.

O Avança-DF foi o terceiro programa lançado pelo BRB para minimizar os impactos financeiros decorrentes da covid-19. Em 2020, o banco foi a primeira instituição financeira do país a lançar um programa, o Supera-DF, liberando recursos para novos financiamentos e permitindo aos clientes que pausassem, até 90 dias, empréstimos adimplentes contraídos antes da pandemia. Um ano depois, em 2021, o BRB colocou em funcionamento o Acredita.

Juntos, Supera, Acredita e Avança já movimentaram mais de R$ 12,3 bilhões e atenderam 282 mil clientes. “Como banco público, o BRB tem como missão ser o protagonista do desenvolvimento econômico, social e humano do Distrito Federal. A prorrogação do Avança reforça o nosso compromisso em apoiar nossos clientes em um momento de retomada e fazer a diferença na vida das pessoas”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

