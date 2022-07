Almoço de Ibaneis com legendas para sacramentar a vice na chapa

A presidente regional do partido Progressista no DF, Celina Leão, é a favorita para figurar como vice na chapa do atual governador

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) irá realizar, nesta quarta-feira (13), um almoço com os presidentes do Progressistas, Republicanos e MDB para acertar a sua chapa para a reeleição. A favorita para o cargo de vice é a deputada federal Celina Leão, que preside o PP da capital. Para o senado, o nome mais provável é a ex-ministra Damares Alves (Republicanos). Leia também Carro bate em poste em área rural de Planaltina

Festival CoMA abre processo seletivo para pessoas com deficiência

Estudantes apontam eficácia da cannabis no tratamento contra epilepsia infantil A aliança entre as siglas ocorreu principalmente para evitar que possível candidatura do ex-governador José Roberto Arruda afaste os aliados. Damares tem outro papel, sendo a responsável por um palanque fixo do presidente Jair Bolsonaro (PL) na capital.