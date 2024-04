Programa Capacitando Elas convoca aprovadas na 2ª chamada

O programa Capacitando Elas, que oferece cursos de qualificação profissional a mulheres, divulgou as inscritas selecionadas na segunda chamada. Ao todo, 34 novas convocadas irão preencher as 300 vagas em cursos nas áreas de design de sobrancelhas e de unhas, maquiagem profissional, limpeza de pele e depilação. A lista está disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

As candidatas têm até quinta-feira (25) para confirmar a matrícula no curso em que se inscreveram. É necessário ir à sede do Instituto Me Ajude a Ajudar, no Recanto das Emas (Quadra 201, conjunto 2, lote 1), das 9h às 12h e 14h às 17h, para apresentar os documentos comprobatórios. São eles: carteira de identidade (RG) ou documento equivalente com foto, comprovação de registro no Cadastro Geral de Pessoas Físicas (CPF) e comprovante de residência no DF ou declaração de punho próprio, sendo dispensado no caso de pessoas em situação de rua ou de casas da passagem.

Apesar das matrículas ainda estarem abertas, algumas aulas formativas começaram na última segunda-feira (22). Os cursos são ministrados no período da noite, das 18h às 22h, na sede do instituto. A carga horária total é de 80 horas/aula.

Qualificação feminina

Capacitando Elas é mais um programa da Sedet-DF com o objetivo de qualificar mulheres. A pasta tem outros projetos como Empreender Mulher e Mulheres Vencedoras, além de contar com o público majoritariamente nos principais programas, como RenovaDF, QualificaDF e Fábrica Social.

“Essa iniciativa promove a oportunidade de treinamentos destinados exclusivamente às mulheres para que elas possam ingressar no mercado de trabalho com mais qualificação profissional”, defende o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília