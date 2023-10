Programa adianta a formação teórica de estudantes para tirar a CNH

O certificado garante a isenção das aulas teóricas e pagamento da taxa de emissão da CNH, quando chegar a hora

Imagine já garantir a fase de aulas teóricas e ainda economizar na hora de tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Esta é a realidade dos jovens do Centro de Ensino Médio (CEM) 804 do Recanto das Emas que estão participando do programa Detran das Escolas.

Desde terça-feira (16), a Escola Pública de Trânsito do Detran atua com mais turmas do programa que contempla alunos do segundo e do terceiro anos do ensino médio, ofertando aulas teóricas de trânsito dentro da escola. Assim, a partir do momento em que eles fazem o curso, mesmo aos 14 ou 16 anos, o certificado garante a isenção das aulas teóricas e pagamento da taxa de emissão da CNH, quando chegar a hora.

Em seguida, o aluno pode iniciar o processo direto no Detran, fazer a parte clínica, pular a etapa teórica e já acessar a prova escrita. Nesse processo todo há uma redução de valor em torno de R$ 700, preço médio das aulas teóricas nas autoescolas. Depois, só é preciso fazer a parte prática para tirar a carteira de motorista.

Novas turmas

Iniciado em 2019, o programa é fruto da resolução nº 265 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A proposta é trabalhar 45 horas em cada série, gerando uma média de 11 dias de curso. O material didático apropriado para o ensino médio é fornecido pelo Detran e conta com uma agenda temática e uma camiseta.

“Mais do que a aprovação desses alunos, o importante é a conscientização”, revelou Marcelo Granja, gerente da Escola Pública de Trânsito do DF.

Os alunos estudam no contraturno, sendo o curso ministrado em uma escola por regional, com 14 turmas por semestre. O CEM do Recanto das Emas ainda não participava do projeto, que iniciou seu primeiro módulo com 40 inscritos e uma turma de 25 alunos. Esse é o terceiro ciclo do curso Cidadania do Detran, que contemplará mais duas novas turmas em Santa Maria.

Cidadania e economia

De acordo com o gerente da Escola Pública de Trânsito do DF, Marcelo Granja, os estudantes têm aulas de primeiros socorros, legislação, direção defensiva e relações interpessoais, enfocando a importância de adotar comportamento mais prudente – não só como condutores, mas como passageiros, ciclistas e pedestres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Maria Luísa Nunes de Moraes, do CEM 804 do Recanto das Emas: “A gente aprende muita coisa que vai nos dar base, além de ter contato e uma visão panorâmica de como funciona”

“Mais do que a aprovação desses alunos, o importante é a conscientização”, define o gestor. “São alunos que estão próximo dos 18 anos, então eles têm aquela ansiedade de querer dirigir, precisando de atenção ao sair de uma festa, pegar carona… A gente trabalha muito não só a responsabilidade que o jovem tem no caso de pegar a condução do veículo, mas também de pegar uma carona ou perceber se esse amigo está embriagado ou não. E, na escola, eles se tornam referência no trânsito.”

Maria Luísa Nunes de Moraes, 16, aluna do CEM 804 do Recanto das Emas, comemora: “É uma oportunidade que, desde o momento que eu vi, achei imperdível. A gente aprende muita coisa que vai nos dar base, além de ter contato e uma visão panorâmica de como funciona. A proposta é superimportante”.

Conscientização

O instrutor de trânsito do Detran, Thiago Duarte Mesquita, ressalta que, nas avaliações finais, a maioria dos jovens demonstra gostar das aulas ministradas, como a de primeiros socorros, que é uma atividade mais dinâmica.

“É um programa em que o Detran sai da instituição e vai até as escolas, então você tem uma descentralização da própria educação”, observa. “É um desafio, porque você está no ambiente deles, e estamos falando de adolescentes, então já tem uma didática, uma técnica muito específica para a qual você tem que encontrar caminhos. Isso é gratificante, porque você se desenvolve, tem novos aprendizados, novos desafios, e no fim é uma interação que permite agregar valor, tanto ao professor quanto ao aluno.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O diretor do CEM 804 do Recanto das Emas, Luiz Moreira da Cunha, afirma que, quando a inscrição foi aberta, muitos alunos se mostraram interessados nas aulas. “É bem interessante, porque eles já saem com a consciência do que é respeitar as leis e questões de trânsito”, valoriza.

“Falar sobre educação de trânsito nas escolas fortalece o nosso trabalho de conscientização, impactando a vida desse aluno sobre as suas responsabilidades e escolhas como cidadão”, resume a diretora de Educação de Trânsito do Detran, Paula Nunam.

Com informações da Agência Brasília