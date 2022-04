Profissionais do Hospital da Criança de Brasília recebem homenagem

Autor do requerimento que deu origem à solenidade, o deputado Agaciel Maia (PL) resume o sentimento que orientou a homenagem

Profissionais do Hospital da Criança de Brasília serão homenageados pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) durante uma Sessão Solene realizada nesta quarta (06). O evento acontece às 19h no Plenário da CLDF com transmissão pela TV Câmara Distrital no canal aberto 9.3, além do canal da emissora no YouTube.

Autor do requerimento que deu origem à solenidade, o deputado Agaciel Maia (PL) resume o sentimento que orientou a homenagem. “São profissionais que com muito carinho, amor, empenho e dedicação se doam para essa nobre missão, que é levar gotas de esperança às crianças”, afirma o parlamentar liberal.

O HCB é um hospital público, que atende 100% SUS, lidando com doenças raras e tratamentos de alta complexidade. Segundo relatório disponibilizado na página da instituição na internet, em fevereiro de 2022 foram 37,4 mil atendimentos realizados, mais de 6 mil consultas médias, quase 3,6 mil diárias de internação e 382 cirurgias. O HCB foi criado pela Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace) e atualmente é gerido pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe), associação de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos.

História

O plano de construção foi previsto em duas fases. A unidade ambulatorial foi construída pela Abrace ao custo de R$15 milhões, concluída em dezembro de 2008 e inaugurada em 23 de novembro de 2011. Neste espaço, crianças e adolescentes são atendidos para consultas, cirurgias ambulatoriais, diagnóstico básico e por imagem, quimioterapias, diálise peritoneal, hemodiálise e procedimentos ambulatoriais sob sedação. Já a unidade de internação foi erguida pelo Governo do Distrito Federal (GDF) em parceria com a Organização Mundial da Família (WFO) e desde novembro de 2018 são realizadas nela toda a parte de internação, cirurgias, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Centro de Ensino e Pesquisa e diagnóstico especializado.

Doação no IR

Uma das maneiras de contribuir para o HCB é realizar doação diretamente na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), que é feita anualmente. Ao fazer a declaração do Imposto de Renda, é possível destinar parte dele ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA) e, com isso, a Abrace utiliza os dados enviados para destinar a doação para projetos aprovados. É possível destinar até 3% do imposto e a doação não tem custos extras para o contribuinte.

*Com informações de Francisco Espínola – Agência CLDF