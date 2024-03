Profissionais de saúde são designados para preceptoria de residência

O resultado final e a designação para o exercício do processo seletivo regular para preceptores de ensino dos Programas de Residência em Área Profissional de Saúde foi publicado nesta terça-feira (26), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), para os programas de residência no âmbito da Secretaria de Saúde (SES-DF).

O programa tem por objetivo treinar profissionais da área para que eles possam, como especialistas, ser inseridos como futuros trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS).

O preceptor de residência é o profissional de saúde educador que cuida da saúde da população e tem o compromisso da formação em saúde, ensinando a prática e a teoria, atuando junto aos residentes nos cenários de prática assistenciais. A partir desta publicação, o preceptor tem cinco dias úteis para encaminhar o Termo de Compromisso, disponível no site da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), para FEPECS/DE/ESCS/CPLE. Caso não assine e encaminhe o referido termo, será publicada portaria tornando sem efeito a designação do servidor para atividade de preceptoria.

Os candidatos classificados fora do número de vagas disponibilizadas constituirão cadastro reserva, podendo ser convocados para o exercício da atividade caso haja necessidade institucional. O preceptor designado que esteja afastado do cenário de prática por qualquer tipo de licença poderá constituir cadastro reserva com possibilidade de designação no retorno às atividades assistenciais. O formulário deverá ser preenchido em link próprio, a ser disponibilizado no site da Fepecs no item processo seletivo em andamento.

*Com informações da Agência Brasília