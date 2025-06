Profissionais de saúde recebem treinamento para atuação em paradas cardiorrespiratórias

Mais de 70 profissionais do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), entre técnicos de enfermagem e enfermeiros, participaram de um treinamento intensivo sobre parada cardiorrespiratória (PCR). A capacitação ocorreu ao longo de quatro dias e somou mais de oito horas de atividades teóricas e práticas, voltadas especialmente aos profissionais que atuam no Centro Obstétrico (CO) e no Centro Obstétrico Cirúrgico.

A iniciativa abordou temas essenciais para a atuação em situações críticas, com foco no uso adequado do carrinho de parada, incluindo o manuseio do desfibrilador, dos materiais de via aérea e dos compartimentos de emergência. Também foram revisados os protocolos da American Heart Association (AHA), com base nas diretrizes de 2020 e nas atualizações mais recentes, publicadas em 2024. Os cuidados pós-parada, tanto para pacientes adultos quanto para gestantes, também fizeram parte da programação.

Para a chefe do Serviço de Enfermagem do Centro Cirúrgico do HRSM, Vanúcia Sanho, a qualificação contínua reforça o compromisso com a excelência no atendimento. “Decisões rápidas e precisas podem salvar vidas, e com essa capacitação reforçamos o compromisso com a atuação segura diante de situações críticas”, afirmou. Ela também destacou o papel dos residentes de enfermagem na iniciativa: “O envolvimento ativo deles evidencia o poder da educação em serviço e motiva toda a equipe a buscar constante aprimoramento.”

Instrutora da capacitação, Amanda Saturnino Leite ressaltou a importância de repassar conhecimentos que podem fazer a diferença em situações emergenciais. “Orientar as equipes para o manejo adequado durante uma PCR é um jeito de reforçar ações que fazem toda a diferença em momentos de emergência”, disse.

Durante a etapa prática, os participantes aplicaram o conteúdo em bonecos, simulando cenários reais e esclarecendo dúvidas. “É gratificante ver os profissionais colocando em prática o que aprenderam”, afirmou o também instrutor Davi Pereira Marques.

A técnica de enfermagem Ana Lúcia Ferreira reforçou a importância da preparação, mesmo em áreas onde a PCR é rara. “Em nosso setor não é comum termos esse tipo de ocorrência, mas é justamente por isso que fiz questão de participar. Se acontecer algo, precisamos agir de forma imediata e segura”, afirmou.

A capacitação integra as estratégias do hospital para garantir atendimento qualificado e preparado para situações de urgência, reforçando a cultura de educação continuada entre os profissionais da saúde.

Com informações do IgesDF