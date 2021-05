Profissionais de Saúde podem agendar vacinação

A Secretaria de Saúde vai abrir mais 15 mil vagas para agendamento da vacinação contra a covid-19 que comtempla os profissionais de saúde

A Secretaria de Saúde vai abrir mais 15 mil vagas para agendamento da vacinação contra a covid-19 que comtempla os profissionais de saúde que possuem registro em conselhos de classe ou entidades representativas. A partir das 15h deste sábado (22), os integrantes do grupo poderão agenda através do site vacina.saude.df.gov.br

Confira as áreas que poderão realizar o agendamento

– biologia;

– nutrição;

– educação física;

– fisioterapia e terapia ocupacional;

– fonoaudiologia;

– psicologia;

– técnico de radiologia;

– enfermagem;

– medicina;

– odontologia;

– biomedicina;

– veterinária;

– serviço social;

– farmácia;

– agentes funerários;

– profissionais do Instituto Médico Legal (IML);

– servidores da Policlínica da Polícia Civil;

– Procon;

– profissionais que estão na linha de frente pela Secretaria DF Legal;

– técnicos de laboratório;

– fiscais do Instituto Brasília Ambiental (Ibram).

A vacinação para esse grupo começa na próxima segunda-feira (24) nos locais escolhidos durante o agendamento. Poderão agendar aqueles cujos nomes constam na lista recebida pela Secretaria de Saúde. O documento possui os dados cadastrais de cada um dos beneficiados. As informações contidas na lista são de responsabilidade dos respectivos conselhos de classe, dos órgãos públicos ou das entidades representativas reconhecidas pela Secretaria, não havendo a inclusão de cadastros individuais no sistema.

A escolha das categorias profissionais foi definida a partir de critérios técnicos pelo Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19, e ocorre por fases. Novas vagas serão abertas a partir do recebimento de mais vacinas do Programa Nacional de Imunização.

Vacinação no fim de semana

A vacinação contra a covid-19 segue neste fim de semana em seis locais. O atendimento é para pessoas com 60 anos ou mais, sem agendamento, e para aqueles que agendaram atendimento pelo site. Gestantes e puérperas com comorbidades serão atendidas no drive do estacionamento 12 do Parque da Cidade. Neste local também haverá aplicação da segunda dose da CoronaVac.

Com informações da Agência Brasília