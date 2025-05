Professores do Distrito Federal são treinados para conter violência e ataques nas escolas

Professores da rede pública de Sobradinho e do Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal, estão participando do “Ciclo de Cursos Gestão de Incidentes na Perspectiva da Cultura de Paz”, uma iniciativa do Instituto Desponta Brasil com o fomento da Secretaria de Educação. O curso, com uma carga horária total de 60 horas, sendo 24 horas de ensino a distância (EAD) e 36 horas presenciais, busca capacitar profissionais da educação, gestores orientadores educacionais, pedagogos a reconhecer situações de risco nas unidades escolares, identificar possíveis ameaças e promover a não-violência e o combate ao bullying em sala de aula.

A ação ganha ainda mais relevância diante do cenário de crescente preocupação com a segurança nas escolas. Um relatório de novembro de 2023 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o INEP e o Ministério da Educação, revelou que uma em cada oito escolas brasileiras (12,6%) sofreu ameaça ou tentativa de ataque nos últimos 12 meses. O estudo também apontou que a maioria das escolas não possui capacitação ou ferramentas adequadas para lidar com essas situações, com 70,7% dos professores sem treinamento específico em prevenção de ataques e apenas 37,8% das escolas com planos de resposta a emergências.

O coronel Hamilton Santos Júnior, ex-comandante do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e um dos palestrantes do curso, destaca a importância do conhecimento como forma de prevenção. “Esses dados reforçam a necessidade de investir em capacitação e protocolos para que as escolas estejam preparadas para lidar com incidentes de violência, e o Distrito Federal está fazendo a sua parte”, afirma.

Hamilton Santos Júnior ressalta que o objetivo é ampliar o Ciclo de Cursos para que exista a criação de uma cultura preventiva, com “escolas protegidas, ambientes conscientes e preparados”. O curso aborda temas como identificação de comportamentos de risco, protocolos de segurança, técnicas de mediação de conflitos e estratégias para promover a cultura de paz no ambiente escolar. A combinação de atividades teóricas e práticas, tanto online quanto presenciais, garante uma formação completa e eficaz para os educadores.

O próximo Ciclo de Cursos já está confirmado. Ele será para os professores do Guará e de Taguatinga. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do site do Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EAPE).