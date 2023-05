Professores da rede pública entram em greve hoje

A categoria reivindica reestruturação de carreira

Amanda Karolyne

A comissão de negociação do Sindicato dos Professores no DF (Sinpro-DF) foi recebida pelo Governo do Distrito Federal, em uma reunião antecipada, no dia 2 de maio. O evento foi no gabinete do secretário de Economia, Ney Ferraz, e contou com a participação da secretária de Educação, Hélvia Paranaguá. A greve dos professores começa nesta quinta-feira (4), com assembleia geral às 9h30, no estacionamento da Funarte. Segundo o Sinpro, mais de 60% das escolas públicas do DF, devem aderir à greve.

Segundo o Sinpro DF, a Secretaria de Economia se comprometeu a manter uma mesa de negociação permanente durante a greve, e vai apresentar alguns exercícios dentro da pauta de reestruturação da carreira, para a comissão de negociação. A próxima rodada de negociação ainda vai ser agendada.

A greve dos professores e orientadores educacionais está mantida, começa hoje, dia 4 de maio. No dia 3, foi o Dia D da Mobilização sobre a greve nas escolas. Segundo Luciana Custódio, representante da comissão de negociação do Sinpro, a greve foi aprovada durante a última assembleia. “Nessa reunião nós ainda não tivemos a apresentação de uma proposta, mas tivemos uma apresentação de um compromisso do secretário de economia de manter a mesa”, afirma. “Nós fizemos todas as tratativas para evitar a greve, mas não tivemos resposta.

Dos fatores que a categoria faz reivindicação para mudanças, são destacadas as turmas superlotadas, e a carência de profissionais como monitores, recomposição salarial e melhores condições na rede pública. “A gente precisa ter prioridade do governo”, afirma Luciana.

A equipe de reportagem do Jornal de Brasília entrou em contato com o GDF, para saber sobre a reunião com o Sinpro, mas até o fim da publicação da edição, a demanda ainda estava em apuração.