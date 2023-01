Professor é detido após grafitar viaduto no Eixo Monumental

PMDF apreendeu latas de tinta e uma porção de maconha que estavam com o homem

Um homem de 34 anos foi detido pela Polícia Militar (PMDF) na noite de sexta-feira (27) por grafitar um viaduto sob o Eixo Monumental, na altura da L2 Norte. A prisão ocorreu por volta de 21h30.

De acordo com a PMDF, o homem é professor de Geografia. Ao ser abordado, ele afirmou que estava ‘fazendo a sua arte’, afirma a corporação.

Os militares também recolheram as latas de tinta spray do professor. Com ele, havia ainda uma porção de maconha. O homem foi levado à 5ª Delegacia de Polícia (área central), onde assinou termo circunstanciado e foi liberado.