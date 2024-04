Professor é denunciado por assédio sexual contra alunos em Brazlândia

A 8ª Promotoria de Justiça de apoio operacional de crimes contra a criança e o adolescente de Brazlândia ofereceu, na quarta-feira, 17 de abril, denúncia contra o professor da rede pública de ensino Sóstenes Dias Souza, atualmente preso.

O denunciado teria, na condição de educador, em duas ocasiões diferentes, constrangido um aluno e uma aluna com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Além disso, ele também submeteu adolescentes sob sua guarda a vexame, ao abordar temas sexuais com os jovens. Ele é denunciado, ainda, por oferecer bebidas alcoólicas e maconha a adolescentes.

Entenda os casos

Na primeira ocorrência, Sóstenes submeteu um aluno a vexame ao chamá-lo de termos pejorativos na frente da turma, além de ter oferecido um valor em dinheiro para que o adolescente praticasse sexo oral nele.

O fato ocorreu na presença de outros dois colegas de turma da vítima. Na mesma ocasião, o denunciado chegou a mostrar fotos de mulheres nuas aos menores. Logo após as falas, o denunciado se sentou ao lado da vítima, que se levantou, tendo o denunciado puxado o adolescente pelo braço e o mantido sentado ao seu lado.

Na segunda ocasião, uma aluna menor de idade narrou que Sóstenes a estaria assediando, e que, em uma oportunidade, beijou a sua mão. A supervisora pedagógica da escola recebeu a mãe da aluna no dia 23/11/2023, a qual informou que a filha não estaria frequentando a aula do professor por estar incomodada com as falas dele em sala de aula.

Em um terceiro acontecimento, Sóstenes, na função de professor escolar, submeteu os adolescentes a vexame e constrangimento ao narrar seus próprios atos sexuais, exibir fotos pornográficas, beijar, abraçar e tocar os alunos sem o seu consentimento.

Em uma quarta oportunidade, o denunciado levou adolescentes para sua casa, localizada na Vila São José, Brazlândia/DF, e ofereceu a eles bebidas alcoólicas e maconha.