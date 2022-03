Procurado por homicídio é preso no Gama

Ele foi conduzido à 20 DP

Um homem, procurado por homicídio no estado do Pará, foi preso por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 9º Batalhões (Gtop 29) no núcleo rural Casa Grande, no Gama. Com o suspeito foram apreendidas duas armas de fogo.

As autoridades foram acionadas após uma ocorrência. No local, efetuaram a prisão em flagrante. Com o homem foram encontradas uma espingarda calibre .36 e uma pistola calibre .22, com 3 munições intactas. Ele foi conduzido à 20 DP.